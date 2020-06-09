Korona Olayları Nasıl Başladı, Tekrar Sindirerek Hatırlayalım... Dr. Wolfgang Wodarg

YouTube'un Yasaklı Videosu ilk kez TÜRKÇE SESLENDİRMELİDr. Wolfgang Wodarg, Dünya’da korona olaylarını yüksek sesle sorgulayan İLK biliminsanlarından...2009 yılında da Avrupa'daki girişim ve raporlarıyla domuz gribiyle ilgili söylentilerin ortadan kalkmasını sağlayan kişi.O zamanlar 23 Milyon avroya halkın, şeklen olmayan bir hastalığa karşı aşı olması için aşı ilaçları sipariş edilmişti. Avrupa’daki girişim ve raporlarıyla; "sahte pandemiler", özel askeri ve güvenlik şirketleri için kurallar, demokraside medyanın rolü, palyatif tıp, genetik testler, organ ve doku bağışlarının artan ekonomizasyonu gibi konuları politik gündeme getirdi.Dr. Wolfgang Wodarg (d. 1947) Flensburg ve Berlin'de yaşıyor.Dahiliye-göğüs hastalıkları, halk sağlığı, hijyen ve çevre tıbbı ve sosyal tıp alanlarında uzman hekimdir. Hastane ve sağlık merkezlerinde çeşitli görevlerde bulunmuş, halk sağlığı hizmetleri müdürlüğü ve üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1994-2009 yılları arasında Alman Federal Meclisi üyeliği ve 1998-2010 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği yapmıştır. Buna ek olarak Federal Meclis Soruşturma Komitesinde Modern Tıp Etiği ve Hukuku'nun başlatıcısı ve sözcüsüdür."Yaratılan korkudan kar elde etmek için salgın hastalıklar icat eden şirketler veya işleri büyütmek için çatışmaya ihtiyaç duyan güvenlik endüstrisi, korku ve çaresizliğin tüm dünyada kar sağlamak için nasıl kullanıldığını gösterir. Şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele özgürlük ve demokrasi için önemli ön şartlardır."----------------------------Şu anda yaşanmakta olduğu iddia edilen “korona salgını” ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.Başlarda bu yaygara da geçer gider diye düşünüyordum ama giderek arttı ve bu konu hakkında daha derin düşünülmesi gerektiğine karar verdim. Kamu doktoru olarak görevliydim ve sağlık departmanı yönetiminden sorumluydum ayrıca grip salgınları için kendime ait takip ve gözlemleme merkezim vardı. Buradan, 150 binlik bir yerleşim biriminde her sene kaç kişinin hastalandığına bakıp takibini yapıyordum.Dünya genelinde her sene yeni virüslerin ortaya çıktığını görürüz, çünkü virüsler, varlıklarını sürdürebilmeleri için değişmek zorundadır. Aynı virüsler tekrar gelecek olsa, bağışıklık sistemimiz onları tanır ve bizi hasta edemezler yani çoğalamazlar ama onlar çoğalmak ister. O yüzden hep biraz değişmek zorunda oldukları için her sene farklı virüsler ortaya çıkar.Yaklaşık 100 çeşit virüs tipi var ve sürekli değişim halindeler. Bu zamana kadar bu gribal hastalığa (ya da nasıl adlandırmak isteniyorsa artık) tam olarak hangi virüslerin yol açtığı ile nerdeyse hiç ilgilenilmedi.Ancak Glasgow'da buna dair birkaç yıl süren çok güzel araştırmalar da gerçekleştirildi. Mevcut testlerle (!) baktı Glasgow’dakiler bu virüslere tabii. Bu da ne demek? 100 çeşit virüse bakılmadı, elde hangisi için test varsa ancak onlara bakıldı demek! Yani en fazla 8 veya 10 farklı virüse bakıldı ve korona virüsü de hep bu bakılanlar arasındaydı zaten.Bunlar Glasgow'daki araştırmanın sonuçları. 2005 ve 2013 yılları arasında akut solunum yollu hastalıklara hangi virüsler sebep olmuş diye bakıldı. Bu renkli bölümler virüsleri temsil ediyor. Yeşil bölge korona virüslerini gösteriyor yani her yıl onlar da aralarında bulunmuş. Yıllık Akut Solunum Yolu hastalıklarının %7 ila 15’ini normalde korona virüsleri oluşturur zaten. Oranlar seneden seneye biraz oynar sadece. Yani aralarında büyük oranda korona virüslerinin bulunması tamamen normal bir durum.Şimdi Çin'de yaşanan olay:Wuhan şehrinde Çin'in en büyük virüs güvenlik laboratuvarı bulunmakta.Yani orda bütün gün bu işlerle uğraşan birçok uzman var. Ayrıca Wuhan 11 milyon nüfuslu büyük bir şehir. Büyük hastanelere ve büyük yoğun bakım ünitelerine sahipler. Ne zaman baksanız solunum cihazına bağlanmış veya zatürreli birilerini görüyorsunuz zaten, hem de yüzlercesini. Böyle bir yerde tutup 50’yi bile bulmayan sayıda hastayı test ediyorlar, virüs taraması yapıp laboratuvarda virüslerin RNA’larını inceliyorlar ve aralarında yeni bir tür bulunuyor.Yani fark ediliyor... Ve tabi bir virolog böyle bir şey bulduğunda bu bilgiyi global veritabanına girer. Ve bu veritabanı da tüm dünyadaki, örneğin bizim Berlin’deki biliminsanlarının da erişimine açıktır.......----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Kanal ve Sayfalarımız----------------------------Kaynak: