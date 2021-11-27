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Hete nachten bij Wimpertroela Mita in Parijs!
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206 views • November 27, 2021
Wimpertroela Mita Overvliet heeft eindelijk door hoe ze geld kan genereren, ze laat gewoon mensen naar haar ‘hotelkamer’ komen.
Dronken en wel zit ze op het doorgezakte bed, emmer shag erbij en helemaal in extase, eindelijk kan ze haar domme volgertjes vertellen dat ze visite heeft!
En oh oh wie zou dat nou zijn? Nou daar kunnen we kort over zijn, het is wappie Edwin vd Scheur en één of andere doorgerookte Duitse met de naam Jenny, of zo.
De volgertjes kirren mee in de comments, zelfs Qanongekkie Kimmy Thomasse is wakker gebleven om het heugelijke feit live te kunnen zien.
Wimpertroela Mita laat er in ieder geval geen gras over groeien, vorige week lag ze nog onder de ‘sleef’ van wappie HOKS Ruud van Es en nu gewoon twee tegelijk in het rokerige, gore kamertje daar ergens in de achterbuurten van Parijs, waar het trioritueel uiteraard begint bij het borstelen van de nepwimpertjes, woei!
Wimpertroela Mita hoeft dus voorlopig even niet meer te bedelen, dit triootje is toch goed voor een eurootje of 20, hooguit. Voorlopig is Graskinna Mita weer in de running, erg benieuwd wie de volgende zal zijn die op dat ranzige kamertje zijn lusten op Mita wil botvieren. Wij kunnen ons er in ieder geval niets bij voorstellen.
Proost Mita! Neem nog een flesje.
Dronken en wel zit ze op het doorgezakte bed, emmer shag erbij en helemaal in extase, eindelijk kan ze haar domme volgertjes vertellen dat ze visite heeft!
En oh oh wie zou dat nou zijn? Nou daar kunnen we kort over zijn, het is wappie Edwin vd Scheur en één of andere doorgerookte Duitse met de naam Jenny, of zo.
De volgertjes kirren mee in de comments, zelfs Qanongekkie Kimmy Thomasse is wakker gebleven om het heugelijke feit live te kunnen zien.
Wimpertroela Mita laat er in ieder geval geen gras over groeien, vorige week lag ze nog onder de ‘sleef’ van wappie HOKS Ruud van Es en nu gewoon twee tegelijk in het rokerige, gore kamertje daar ergens in de achterbuurten van Parijs, waar het trioritueel uiteraard begint bij het borstelen van de nepwimpertjes, woei!
Wimpertroela Mita hoeft dus voorlopig even niet meer te bedelen, dit triootje is toch goed voor een eurootje of 20, hooguit. Voorlopig is Graskinna Mita weer in de running, erg benieuwd wie de volgende zal zijn die op dat ranzige kamertje zijn lusten op Mita wil botvieren. Wij kunnen ons er in ieder geval niets bij voorstellen.
Proost Mita! Neem nog een flesje.
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