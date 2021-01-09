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Ο Νομπελίστας Dr. Luc Montagnier για τα Εμβόλια mRNA, τον Covid-19 και τον Πόλεμο που Έχει Δεχθεί για την Επιστημονική του Τεκμηρίωση Σχετικά με τον Covid-19
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10 views • January 09, 2021
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Richard Boutry για την FranceSoir στις 17/12/20 ο Καθηγητής Luc Montagnier, που έχει τιμηθεί με το βραβείο Nobel της Ιατρικής το 2008 για την ανακάλυψη του ιού του AIDS, ερωτηθείς για την γνώμη του για τα εμβόλια τύπου mRNA δήλωσε: ”Θα επιχειρήσω να μετριάσω τον ενθουσιασμό γι’ αυτού του τύπου το εμβόλιο το οποίο απαιτεί ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, κι εδώ ζητάνε από τον κόσμο να πάει αμέσως (να εμβολιαστεί) που αν το δεχθούν (να εμβολιαστούν) θα είναι λάθος γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε αποτελέσματα απολύτως απρόβλεπτα για παράδειγμα καρκίνους,…κ.α όταν μάλιστα ξέρουμε ότι παίζεται ολοκληρωτικά το έργο ενός μαθητευόμενου μάγου..[…] Είναι μαθητευόμενοι μάγοι απολύτως. Είναι πολύ νωρίς, βέβαια έγιναν πολλές μελέτες με ζώα κ.λπ. αλλά πιστεύω ότι δεν επαρκούν για να προβλέψουμε τα αποτελέσματα αν το ίδιο γίνει στον άνθρωπο.. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να χρησιμοποιείται ως ινδικό χοιρίδιο δεν πρέπει τα παιδιά να χρησιμοποιούνται ως ινδικά χοιρίδια. Είναι απολύτως ανήθικο γιατί υπήρξαν νεκροί εξαιτίας εμβολίων.“
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