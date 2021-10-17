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Top geheime UFO-Projekte - Deklassiert S01E05
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Donald John Trump sorgt dafür, dass die Weltbevölkerung erfährt, was bisher geheimgehalten wurde
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Die menschliche Psyche scheint nicht gut damit zurechtzukommen, Dinge unerklärt zu lassen. Vormals unbegreifliche Phänomen, wie beispielsweise Donner, können heute leicht wissenschaftlich verständlich gemacht werden. Da unsere Vorfahren sich nicht solcher Methoden bedienen konnten, aber wohl verzweifelt die Ursache des lauten Geräuschs aus dem Himmel, dieser eventuell großen Gefahr, ermitteln wollten, wurde eben der Donnergott erfunden. Während den Ahnen zugutegehalten werden kann, dass ihnen schlicht die Möglichkeiten fehlten, besteht der Erklärungsdrang bis heute, ist vielleicht sogar noch dadurch verstärkt, dass sich teilweise gegen offizielle Erläuterungen gewehrt wird, nach dem Motto „So einfach kann es nicht sein, da MUSS mehr dahinterstecken!“
Die Existenz von Außerirdischen, oder genauer die UFO-Sichtungen, fallen sicherlich in diese Kategorie. Während es tatsächlich Sichtungen gibt, für die keine wissenschaftliche Erklärung gegeben werden kann und welche eine wissenschaftliche Untersuchung der Thematik rechtfertigen, heißt das für sich noch überhaupt nichts. UFO steht schlicht für „Unidentifiziertes Flugobjekt“; wer also beispielsweise einen AH-64 Apache am Himmel erspäht, aber weder weiß was das ist noch ihn richtig erkennen kann, nimmt ein UFO wahr.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Donald John Trump sorgt dafür, dass die Weltbevölkerung erfährt, was bisher geheimgehalten wurde
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Die menschliche Psyche scheint nicht gut damit zurechtzukommen, Dinge unerklärt zu lassen. Vormals unbegreifliche Phänomen, wie beispielsweise Donner, können heute leicht wissenschaftlich verständlich gemacht werden. Da unsere Vorfahren sich nicht solcher Methoden bedienen konnten, aber wohl verzweifelt die Ursache des lauten Geräuschs aus dem Himmel, dieser eventuell großen Gefahr, ermitteln wollten, wurde eben der Donnergott erfunden. Während den Ahnen zugutegehalten werden kann, dass ihnen schlicht die Möglichkeiten fehlten, besteht der Erklärungsdrang bis heute, ist vielleicht sogar noch dadurch verstärkt, dass sich teilweise gegen offizielle Erläuterungen gewehrt wird, nach dem Motto „So einfach kann es nicht sein, da MUSS mehr dahinterstecken!“
Die Existenz von Außerirdischen, oder genauer die UFO-Sichtungen, fallen sicherlich in diese Kategorie. Während es tatsächlich Sichtungen gibt, für die keine wissenschaftliche Erklärung gegeben werden kann und welche eine wissenschaftliche Untersuchung der Thematik rechtfertigen, heißt das für sich noch überhaupt nichts. UFO steht schlicht für „Unidentifiziertes Flugobjekt“; wer also beispielsweise einen AH-64 Apache am Himmel erspäht, aber weder weiß was das ist noch ihn richtig erkennen kann, nimmt ein UFO wahr.
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