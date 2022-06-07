پنجاه اعتراض مستند و مستدل به دیکتاتوریِ ابراهیمیِ شاهزاده ای ابراهیمی !

براستی #شاهزاده #سید رضا #پهلوی کیست؟ آیا او صادق است ؟ یا اینکه تنها سخنان شیرین بر زبان می راند تا مردم ساده دل و ساده لوح و شعبان بی مخ های #جاوید_شاه ای را ۴۴ سال نزدیک به نیم قرن در بن بستی نگاه دارد که به هیچ جا راه ندارد جز استمرار #جمهوری_اسلامی ؟ آیا او واقعا نادان است یا بازیگری حرفه ای ؟ آیا او در شعار اتحاد صادق است یا در عمل دست رد به سینه همه جز مزدوران زده است؟ آیا او واقعا دموکرات است یا عملا #دیکتاتوری مزدوران و ایرانستیزان و تجزیه طلبان و ابراهیمیان را در #اپوزیسیون پیاده کرده است؟ آیا او مخالف #نژادپرستی است یا اینکه خود نژادپرستی ابراهیمی و طرفدار سید ها و #آنوسی ها و اعراب و #اسرائیل است؟ ماهیت واقعی این فرد چیست؟ آیا عمل او در ۴۴ سال گذشته با سخنان شیرینش تطبیق داشته ؟ او چگونه از فرهنگ شیعی انتظار برای فریب طرفداران ساده لوحش بهره می برد؟ روابط مالی او و نزدیکانش با ابراهیمیان غاصب ایران و خاورمیانه چگونه است؟ چرا او به سوگندش در قاهره خیانت کرد و دولت در تبعید تشکیل نداد؟ حقیقت دردناک و خیانت آمیز پشت پرده #پیمان_نوین توراتی شازده ابراهیمی در روز یوم کیپور چیست؟ روابط همسر او یاسمین اعتماد امینی و #شهبانو سیده فرح طباطبایی دیبا با جمهوری اسلامی و #نایاک و اعضایش مانند نازی افتخاری چگونه است؟ چه کسی بیشترین کمک را به بقای جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته کرده است ؟ چرا #وزارت_اطلاعات دست طرفداران او را در داخل ایران باز گذاشته و به منتقدان او در خارج از کشور حمله می کند و هشدار می دهد؟ ماجرای ارتش سایبری و فحاش این شازده به ظاهر دموکرات برای خفه کردن و ترور شخصیت منتقدین چیست؟ پاسخ پنجاه پرسش و اعتراض مستند و مستدل من را که بخشی است از ۱۶۶ اعتراض به شاهزاده ابراهیمی سید رضا پهلوی در این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.