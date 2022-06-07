© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
پنجاه اعتراض مستند و مستدل به دیکتاتوریِ ابراهیمیِ شاهزاده ای ابراهیمی !
Follow
2
Share
Report
17 views • June 07, 2022
براستی #شاهزاده #سید رضا #پهلوی کیست؟ آیا او صادق است ؟ یا اینکه تنها سخنان شیرین بر زبان می راند تا مردم ساده دل و ساده لوح و شعبان بی مخ های #جاوید_شاه ای را ۴۴ سال نزدیک به نیم قرن در بن بستی نگاه دارد که به هیچ جا راه ندارد جز استمرار #جمهوری_اسلامی ؟ آیا او واقعا نادان است یا بازیگری حرفه ای ؟ آیا او در شعار اتحاد صادق است یا در عمل دست رد به سینه همه جز مزدوران زده است؟ آیا او واقعا دموکرات است یا عملا #دیکتاتوری مزدوران و ایرانستیزان و تجزیه طلبان و ابراهیمیان را در #اپوزیسیون پیاده کرده است؟ آیا او مخالف #نژادپرستی است یا اینکه خود نژادپرستی ابراهیمی و طرفدار سید ها و #آنوسی ها و اعراب و #اسرائیل است؟ ماهیت واقعی این فرد چیست؟ آیا عمل او در ۴۴ سال گذشته با سخنان شیرینش تطبیق داشته ؟ او چگونه از فرهنگ شیعی انتظار برای فریب طرفداران ساده لوحش بهره می برد؟ روابط مالی او و نزدیکانش با ابراهیمیان غاصب ایران و خاورمیانه چگونه است؟ چرا او به سوگندش در قاهره خیانت کرد و دولت در تبعید تشکیل نداد؟ حقیقت دردناک و خیانت آمیز پشت پرده #پیمان_نوین توراتی شازده ابراهیمی در روز یوم کیپور چیست؟ روابط همسر او یاسمین اعتماد امینی و #شهبانو سیده فرح طباطبایی دیبا با جمهوری اسلامی و #نایاک و اعضایش مانند نازی افتخاری چگونه است؟ چه کسی بیشترین کمک را به بقای جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته کرده است ؟ چرا #وزارت_اطلاعات دست طرفداران او را در داخل ایران باز گذاشته و به منتقدان او در خارج از کشور حمله می کند و هشدار می دهد؟ ماجرای ارتش سایبری و فحاش این شازده به ظاهر دموکرات برای خفه کردن و ترور شخصیت منتقدین چیست؟ پاسخ پنجاه پرسش و اعتراض مستند و مستدل من را که بخشی است از ۱۶۶ اعتراض به شاهزاده ابراهیمی سید رضا پهلوی در این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.