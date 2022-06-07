BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

پنجاه اعتراض مستند و مستدل به دیکتاتوریِ ابراهیمیِ شاهزاده ای ابراهیمی !
Mehriran TV
Mehriran TV
40 followers
Follow
2
Share
Report
17 views • June 07, 2022
براستی #شاهزاده #سید رضا #پهلوی کیست؟ آیا او صادق است ؟ یا اینکه تنها سخنان شیرین بر زبان می راند تا مردم ساده دل و ساده لوح و شعبان بی مخ های #جاوید_شاه ای را ۴۴ سال نزدیک به نیم قرن در بن بستی نگاه دارد که به هیچ جا راه ندارد جز استمرار #جمهوری_اسلامی ؟ آیا او واقعا نادان است یا بازیگری حرفه ای ؟ آیا او در شعار اتحاد صادق است یا در عمل دست رد به سینه همه جز مزدوران زده است؟ آیا او واقعا دموکرات است یا عملا #دیکتاتوری مزدوران و ایرانستیزان و تجزیه طلبان و ابراهیمیان را در #اپوزیسیون پیاده کرده است؟ آیا او مخالف #نژادپرستی است یا اینکه خود نژادپرستی ابراهیمی و طرفدار سید ها و #آنوسی ها و اعراب و #اسرائیل است؟ ماهیت واقعی این فرد چیست؟ آیا عمل او در ۴۴ سال گذشته با سخنان شیرینش تطبیق داشته ؟ او چگونه از فرهنگ شیعی انتظار برای فریب طرفداران ساده لوحش بهره می برد؟ روابط مالی او و نزدیکانش با ابراهیمیان غاصب ایران و خاورمیانه چگونه است؟ چرا او به سوگندش در قاهره خیانت کرد و دولت در تبعید تشکیل نداد؟ حقیقت دردناک و خیانت آمیز پشت پرده #پیمان_نوین توراتی شازده ابراهیمی در روز یوم کیپور چیست؟ روابط همسر او یاسمین اعتماد امینی و #شهبانو سیده فرح طباطبایی دیبا با جمهوری اسلامی و #نایاک و اعضایش مانند نازی افتخاری چگونه است؟ چه کسی بیشترین کمک را به بقای جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته کرده است ؟ چرا #وزارت_اطلاعات دست طرفداران او را در داخل ایران باز گذاشته و به منتقدان او در خارج از کشور حمله می کند و هشدار می دهد؟ ماجرای ارتش سایبری و فحاش این شازده به ظاهر دموکرات برای خفه کردن و ترور شخصیت منتقدین چیست؟ پاسخ پنجاه پرسش و اعتراض مستند و مستدل من را که بخشی است از ۱۶۶ اعتراض به شاهزاده ابراهیمی سید رضا پهلوی در این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.
Keywords
iranmehriranabrahamic racism
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Administration Sanctions All Iranian Airlines in Aviation Crackdown

Trump Administration Sanctions All Iranian Airlines in Aviation Crackdown

Chase Codewell
Pakistan Warns Yemeni Strikes on Saudi Arabia Could Trigger Mecca Defense Pact

Pakistan Warns Yemeni Strikes on Saudi Arabia Could Trigger Mecca Defense Pact

Garrison Vance
France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

Garrison Vance
U.S. envoys &#8220;shocked&#8221; after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

U.S. envoys “shocked” after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

Lance D Johnson
Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Willow Tohi
Trump Predicts Iran War Will End &#8220;Immediately&#8221; After November Midterms

Trump Predicts Iran War Will End “Immediately” After November Midterms

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy