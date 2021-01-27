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BOYCOTT UNITED AIRLINES UNTIL NAZI CEO SCOTT KIRBY IS REMOVED; SUPPORT THE EMPLOYEES RIGHTS NOT BE FORCED TO TAKE A NUREMBERG CODE VIOLATING BIOWEAPON THAT WILL KILL THEM
US CONTINENTAL MILITIA RF
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No 1 RULE OF ECONOMICS VOTE WITH YOUR FEET AND WALLET
STOP BOOKING FLIGHTS ON UNITED AIRLINES UNTIL SCOTT KIRBY IS REMOVED OR UNITED FILES FOR BANKRUPTCY
RESIGN KIRBY
https://lnkd.in/ee3kJ68


BOYCOTT UNITED AIRLINES UNTIL NAZI CEO SCOTT KIRBY IS REMOVED; SUPPORT THE EMPLOYEES RIGHTS NOT BE FORCED TO TAKE A NUREMBERG CODE VIOLATING BIOWEAPON THAT WILL KILL THEM

ANY CEO THAT WANTS TO MANDATE VACCINES SHOULD BE ARRESTED, PUT IN FRONT OF SANDBAGS, AND SHOT BY A FIRING SQUAD OF 50 RIFLEMEN SHOOTING 1776 REVOLUTIONARY WAR FLINTLOCKS; SHOOTING 224 GRAIN CIVIL WAR RECOVERED BULLETS; LASER ENGRAVED WITH THE TRAITORS NAME ON IT IN A 1.6 POUND LEAD VOLLEY THAT TEARS THE TYRANT TO PIECES. THAT IS WHAT SHOULD HAPPEN TO SCOTT KIRBY; BUT PATRIOTS WILL SETTLE FOR HIS FIRING. BOYCOTT UNITED AIRLINES PATRIOTS. ANY COMPANY THAT WANTS TO MANDATE VACCINES SHOULD BE BURNED TO THE GROUND BY BOYCOTTING THEM; AND THERE SHOULD NOT BE BAIL-OUTS FOR TRAITORS TO THE UNITED STATES CONSTITUTION; TRAITORS TO WHAT OUR GRANDFATHERS DEFEATED THE NAZI s OVER. PATRIOTS KILLED NAZIs IN WW II AND PATRIOTS IN 202O REVOLUTION WILL BE KILLING NAZI s AGAIN. PATRIOTS HAVE A MESSAGE FOR THE CCP NAZI DEMOCRATIC PARTY - PATRIOTS ARE GOING TO TAKE YOU APART AND PUT YOU INTO THE DUSTBIN WITH THE NAZI PARTY. NAZI SCOTT KIRBY - THAT IS WHERE YOU ARE HEADING.
PATRIOTS KILLED NAZI s IN WW II AND WE WILL NEVER TOLERATE VIOLATORS OF NUREMBERG CODE.
KIRBY IS ONE OF THOSE JOSEPH MENGELE VIOLATORS
JOSEPH MENGELE SCOTT KIRBY
United Airlines CEO Calls on Companies to Mandate COVID-19 Vaccination

Reuters reported:

United Airlines may make the COVID-19 vaccine mandatory for employees, and other companies should do the same, United Chief Executive Officer Scott Kirby told workers at a meeting on Thursday, according to a transcript reviewed by Reuters.

A United spokeswoman confirmed that the company was “strongly considering” making vaccines compulsory, though it isn’t a policy yet.
Keywords
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