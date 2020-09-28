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ΚΟΡΥΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ
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1080 views • September 28, 2020
Στη Μνηστηροφονία της Οδύσσειας, ο Οδυσσέας σκοτώνει πρώτο τον Αντίνοο, γιο το Ευπείθη, ρίχνοντάς του ένα βέλος στο λαιμό, που του διαπέρασε τον αυχένα. Η μεγάλη σοφία του Ομήρου μας δίδαξε ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου εχθρού των ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που σήμερα που ζούμε το τελικό χτύπημα της νέας τάξης πραγματων τον παρατηρούμε να είναι σε ακμή. Τα μέσα εξαπάτησης παντού διάσπαρτα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να “κάνουν τη νύχτα μέρα” έχοντας πλέον αποκαλύψει πλήρως το τι είδους όντα είναι.
Μεταξύ άλλων, έδειξα, επίσης, μερικά στιγμιότυπα από μια ακόμα δυνατή διαδήλωση κατά των μασκών στο Λονδίνο η οποία διακόπηκε βίαια από την αστυνομία. Παρ’όλ’αυτά ο κόσμος παγκοσμίως φαίνεται πως όλο και βρίσκεται σε μεγαλύτερο ρυθμό αφύπνισης.
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Ευαγγελάτος για τα fake news του https://www.facebook.com/soundandvisionthessaloniki/videos/10158623161554354/
Ευαγγελάτος για τη μάσκα που φορούσε η θρηνούσα μητέρα https://youtu.be/zaWWitpkGQQ?t=152
Διευθυντής σε παράκρουση σχολείου στην Κρήτη https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/752673615523227/
ΤΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ 15 δευτερόλεπτα ΚΑΙ ΛΕΝΕ «ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ» https://www.facebook.com/103864421440432/videos/374108907299310/
Εύα Στάμου: Η ψυχολογία των «αρνητών της μάσκας» (video) https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/eya-stamoy-i-psychologia-ton-arniton-tis-maskas-video/
Don't pass coronavirus to those you love Scottish Government https://youtu.be/xdoVe8CCL3Q
Μάσκες πάντα και παντού, να τελειώνουμε https://www.athensvoice.gr/politics/681482_maskes-panta-kai-pantoy-na-teleionoyme
Καθηγητής Βατόπουλος: «Να Συνηθίζουμε Τη Μάσκα Γιατί Και Ο Κoρoνoϊoς Να Φύγει, Μπορεί Να Έρθει Κάτι Άλλο» https://fanpage.gr/plus/enimerosi/καθηγητής-βατόπουλος-να-συνηθίζουμ/
Totally peaceful, great atmosphere, powerful! Trafalgar Square 26/9 https://twitter.com/jennyrickson/status/1309829708448751620
Mayor of London “This is not acceptable” https://twitter.com/MayorofLondon/status/1309893027046002689
BLM activists have just blocked Oxford Circus and stopped all cars. https://twitter.com/MahyarTousi/status/1307692625827368960
David Icke Speech, Trafalgar Square London 26th September, Freedom Rally https://davidicke.com/2020/09/26/david-icke-speech-trafalgar-square-london-26th-september-freedom-rally/
Police attack old lady Trafalgar Square https://twitter.com/o_rips/status/1309933834306084864
LONDON: DR HEIKO SCHONING FULL ARREST~ 26TH SEPT 20` https://brandnewtube.com/watch/london-dr-heiko-schoning-full-arrest-26th-sept-20_bLE9fcMalWTeeUk.html
Would you call the police on a neighbour who's failing to self-isolate? https://twitter.com/BBCPolitics/status/1307662447453573120
Αυτή τη στιγμη έχουμε λενε περίπου 70 ανθρώπους σε ΜΕΘ από covid. Και θεωρείται οριακό! Στο διαγραμμα του ΕΟΔΥ φαίνεται ότι περασμένες χρονιές από γρίπη είχαμε μέχρι και 186(!) ταυτόχρονα σε ΜΕΘ! https://www.facebook.com/greg.petrakos/posts/3415715891808061
Δύο ασθενείς με κορονοϊό το "έσκασαν" από το νοσοκομείο Σωτηρία http://directnews.gr/eidiseis/107728-duo-astheneis-me-koronoio-to-eskasan-apo-to-nosokomeio-sothria
Έκλεισε η πτέρυγα Covid του Γενικού Κρατικού Νίκαιας – Παραιτήθηκαν οι διευθυντές
https://parallaximag.gr/epikairotita/ekleise-pteryga-covid-tou-genikou-kratikou-nikaias-paraitithikan-oi-diefthyntes
Παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της 7ης ΥΠΕ ο συντονιστής των ΜΕΘ της Κρήτης https://rethemnos.gr/paraitithike-diamartyromenos-gia-tin/
Σοκ: Αυτοκτόνησε ο διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής στον Βόλο https://www.protothema.gr/greece/article/1048080/sok-autoktonise-o-dieuthudis-kardiologikis-klinikis-ston-volo/
CDC abruptly removes guidance about airborne coronavirus transmission, says update 'was posted in error' https://edition.cnn.com/2020/09/21/health/cdc-reverts-airborne-transmission-guidance/index.html
Καλλιτεχνική διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, με έμπνευση και χιούμορ, με σκοπό την αφύπνιση των συμπολιτών μας.
Διοργάνωση : Αφυπνιστικό Θέατρο της Κίνησης Πνευματικού Ακτιβισμού ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.
Φωτορεπορταζ : Ματίνα Φ. https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3446495408705046&;type=3
Μουσική στο τέλος: https://www.bensound.com
Μεταξύ άλλων, έδειξα, επίσης, μερικά στιγμιότυπα από μια ακόμα δυνατή διαδήλωση κατά των μασκών στο Λονδίνο η οποία διακόπηκε βίαια από την αστυνομία. Παρ’όλ’αυτά ο κόσμος παγκοσμίως φαίνεται πως όλο και βρίσκεται σε μεγαλύτερο ρυθμό αφύπνισης.
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Ευαγγελάτος για τα fake news του https://www.facebook.com/soundandvisionthessaloniki/videos/10158623161554354/
Ευαγγελάτος για τη μάσκα που φορούσε η θρηνούσα μητέρα https://youtu.be/zaWWitpkGQQ?t=152
Διευθυντής σε παράκρουση σχολείου στην Κρήτη https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/752673615523227/
ΤΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ 15 δευτερόλεπτα ΚΑΙ ΛΕΝΕ «ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ» https://www.facebook.com/103864421440432/videos/374108907299310/
Εύα Στάμου: Η ψυχολογία των «αρνητών της μάσκας» (video) https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/eya-stamoy-i-psychologia-ton-arniton-tis-maskas-video/
Don't pass coronavirus to those you love Scottish Government https://youtu.be/xdoVe8CCL3Q
Μάσκες πάντα και παντού, να τελειώνουμε https://www.athensvoice.gr/politics/681482_maskes-panta-kai-pantoy-na-teleionoyme
Καθηγητής Βατόπουλος: «Να Συνηθίζουμε Τη Μάσκα Γιατί Και Ο Κoρoνoϊoς Να Φύγει, Μπορεί Να Έρθει Κάτι Άλλο» https://fanpage.gr/plus/enimerosi/καθηγητής-βατόπουλος-να-συνηθίζουμ/
Totally peaceful, great atmosphere, powerful! Trafalgar Square 26/9 https://twitter.com/jennyrickson/status/1309829708448751620
Mayor of London “This is not acceptable” https://twitter.com/MayorofLondon/status/1309893027046002689
BLM activists have just blocked Oxford Circus and stopped all cars. https://twitter.com/MahyarTousi/status/1307692625827368960
David Icke Speech, Trafalgar Square London 26th September, Freedom Rally https://davidicke.com/2020/09/26/david-icke-speech-trafalgar-square-london-26th-september-freedom-rally/
Police attack old lady Trafalgar Square https://twitter.com/o_rips/status/1309933834306084864
LONDON: DR HEIKO SCHONING FULL ARREST~ 26TH SEPT 20` https://brandnewtube.com/watch/london-dr-heiko-schoning-full-arrest-26th-sept-20_bLE9fcMalWTeeUk.html
Would you call the police on a neighbour who's failing to self-isolate? https://twitter.com/BBCPolitics/status/1307662447453573120
Αυτή τη στιγμη έχουμε λενε περίπου 70 ανθρώπους σε ΜΕΘ από covid. Και θεωρείται οριακό! Στο διαγραμμα του ΕΟΔΥ φαίνεται ότι περασμένες χρονιές από γρίπη είχαμε μέχρι και 186(!) ταυτόχρονα σε ΜΕΘ! https://www.facebook.com/greg.petrakos/posts/3415715891808061
Δύο ασθενείς με κορονοϊό το "έσκασαν" από το νοσοκομείο Σωτηρία http://directnews.gr/eidiseis/107728-duo-astheneis-me-koronoio-to-eskasan-apo-to-nosokomeio-sothria
Έκλεισε η πτέρυγα Covid του Γενικού Κρατικού Νίκαιας – Παραιτήθηκαν οι διευθυντές
https://parallaximag.gr/epikairotita/ekleise-pteryga-covid-tou-genikou-kratikou-nikaias-paraitithikan-oi-diefthyntes
Παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της 7ης ΥΠΕ ο συντονιστής των ΜΕΘ της Κρήτης https://rethemnos.gr/paraitithike-diamartyromenos-gia-tin/
Σοκ: Αυτοκτόνησε ο διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής στον Βόλο https://www.protothema.gr/greece/article/1048080/sok-autoktonise-o-dieuthudis-kardiologikis-klinikis-ston-volo/
CDC abruptly removes guidance about airborne coronavirus transmission, says update 'was posted in error' https://edition.cnn.com/2020/09/21/health/cdc-reverts-airborne-transmission-guidance/index.html
Καλλιτεχνική διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, με έμπνευση και χιούμορ, με σκοπό την αφύπνιση των συμπολιτών μας.
Διοργάνωση : Αφυπνιστικό Θέατρο της Κίνησης Πνευματικού Ακτιβισμού ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.
Φωτορεπορταζ : Ματίνα Φ. https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3446495408705046&;type=3
Μουσική στο τέλος: https://www.bensound.com
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