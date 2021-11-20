Rellen in Rotterdam, opa Leo was er ook bij! EN hondje Bla!

JantjeMetKwak 14 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

1282 views • November 20, 2021



Ieder weldenkend mens keek met afgrijzen naar de beelden die we op ons bordje kregen.

We zagen scooters in de fik gestoken worden, ruiten van winkels sneuvelen, daar waar hardwerkende RotterdammerTs zich staande proberen te houden in deze moeilijke coronatijd had asociaal tuig er totaal geen moeite mee om dat helemaal naar de knoppen te helpen.

Beschamend, boosmakend. Rellen en vernielen, dat was het enige doel.

Natuurlijk stonden er ook wappies bij, onder andere Eline van ’t Noordende van Onrecht TV was er, samen met haar paljasjes Bianca vd Berg, Max vd Berg en ook Marco Buis. En ach, wat vervelend, die ligt nu een IC bed bezet te houden omdat hij gewond raakte.

Rotterdam in Opstand had zich ook aangemeld, we zagen Deborah vd Berg en uiteraard Ben vd Kooi ook tussen de mensen lopen. En zo waren er meer, die we ook allemaal zullen melden. (dank aan lieve oma voor de screenshots!)

Het spreekt voor zich dat wij totaal, maar dan ook helemaal niets van compassie voelen, want wat doe je daar? Hoe kan je daar gaan staan terwijl je zou kunnen weten dat dit tuig wat de hele stad even domineerde het niet doet omdat ze de coronamaatregelen zo erg vinden, nee, dit tuig is al jarenlang bezig om te rellen, te provoceren en Rotterdam stukje voor stukje af te brengen.

Trots op dat je er was? Mooi, je beelden worden doorgestuurd, met naam en alles wat daarbij hoort, naar de politie.

Nee, je bent geen strijder, nee, je bent niet stoer, je bent niet meer of minder dan een stel relschoppers, schuim!

En wie zagen we nog meer daar tussen het gerel? Ja juist, opa Leo Stoter. Hij was ’toevallig’ in Rotterdam, net zoals hij ’toevallig’ toen in Eindhoven was.

Inderdaad Leo, ook jij hebt bloed aan je handen, dat had die meneer goed gezien.

En hoe haal je het in je domme botte kop om je hond Bla mee te nemen en uren op te sluiten in je auto tijdens deze rellen? Wat ben jij voor een dierenbeul?

Vanzelfsprekend sturen we ook de beelden van opa Leo Stoter naar de politie, en ook een melding naar de dierenbescherming. Domme, relschoppende dierenbeul!

Heb je ook bekenden gezien gisteravond? De politie roept op deze te melden, dat kan hier.

Heb je redenen om dit niet te doen? Dan kun je het ook doorsturen naar

Dank. Criminelen, uitschot, vullus, asocialen, hooligans, wappies, coronademonstranten kortom, al het vuil was gisteren aanwezig op de mooie Coolsingel in Rotterdam.Ieder weldenkend mens keek met afgrijzen naar de beelden die we op ons bordje kregen.We zagen scooters in de fik gestoken worden, ruiten van winkels sneuvelen, daar waar hardwerkende RotterdammerTs zich staande proberen te houden in deze moeilijke coronatijd had asociaal tuig er totaal geen moeite mee om dat helemaal naar de knoppen te helpen.Beschamend, boosmakend. Rellen en vernielen, dat was het enige doel.Natuurlijk stonden er ook wappies bij, onder andere Eline van ’t Noordende van Onrecht TV was er, samen met haar paljasjes Bianca vd Berg, Max vd Berg en ook Marco Buis. En ach, wat vervelend, die ligt nu een IC bed bezet te houden omdat hij gewond raakte.Rotterdam in Opstand had zich ook aangemeld, we zagen Deborah vd Berg en uiteraard Ben vd Kooi ook tussen de mensen lopen. En zo waren er meer, die we ook allemaal zullen melden. (dank aan lieve oma voor de screenshots!)Het spreekt voor zich dat wij totaal, maar dan ook helemaal niets van compassie voelen, want wat doe je daar? Hoe kan je daar gaan staan terwijl je zou kunnen weten dat dit tuig wat de hele stad even domineerde het niet doet omdat ze de coronamaatregelen zo erg vinden, nee, dit tuig is al jarenlang bezig om te rellen, te provoceren en Rotterdam stukje voor stukje af te brengen.Trots op dat je er was? Mooi, je beelden worden doorgestuurd, met naam en alles wat daarbij hoort, naar de politie.Nee, je bent geen strijder, nee, je bent niet stoer, je bent niet meer of minder dan een stel relschoppers, schuim!En wie zagen we nog meer daar tussen het gerel? Ja juist, opa Leo Stoter. Hij was ’toevallig’ in Rotterdam, net zoals hij ’toevallig’ toen in Eindhoven was.Inderdaad Leo, ook jij hebt bloed aan je handen, dat had die meneer goed gezien.En hoe haal je het in je domme botte kop om je hond Bla mee te nemen en uren op te sluiten in je auto tijdens deze rellen? Wat ben jij voor een dierenbeul?Vanzelfsprekend sturen we ook de beelden van opa Leo Stoter naar de politie, en ook een melding naar de dierenbescherming. Domme, relschoppende dierenbeul!Heb je ook bekenden gezien gisteravond? De politie roept op deze te melden, dat kan hier.Heb je redenen om dit niet te doen? Dan kun je het ook doorsturen naar [email protected] . Wij zijn aan het verzamelen en sturen alles wat we vinden door aan de politie.Dank. Keywords hansrogierjantjejurgenruud

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