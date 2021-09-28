A Matriz Holográfica Reptiliana, a Realidade Fabricada - O PACTO REPTILIANO.O - Pacto Secreto

Muitas pessoas como sempre, fecham suas mentes, e preferem descartar qualquer possibilidade sobre esse assunto, como se a verdade e os fatos dependessem de suas aprovações para existirem...



Gostando ou não, acreditando ou não, querendo ou não, tudo isso faz parte de uma verdade maior.



Pois saibam pessoas ignorantes e de pouco conhecimento, que a verdade existe sobre esse assunto, independente de seus egos negativos como; a arrogância, o preconceito, a vaidade, além do medo, a sua percepção da realidade está completamente limitada e distorcida, para não dizer e já dizendo, equivocada.