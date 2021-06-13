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Prof Christine Stabell Benn: Det er bedst for immuniteten, at ALLE får SARS-COV-2 influenza virus [11.06.2021]
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81 views • June 13, 2021
[11.06.2021] Note: De er bedst at ALLE at få denne SARS-COV-2 influenza virus. Så danner kroppen antistoffer og kun yderst sjældent kan man få den samme 'variant' virus igen. Derfor det det kommer an på er at styrke sit immunsystem.
FAKTA om virus. (25 marts 2020 med links)
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/
Og igen fredag d 24. JULI 2020: Hvad er farligst, Corona eller Lockdown?
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/hvad-er-farligst-corona-eller-lockdown/3125095394247073/
Alle kan være fritaget og undtaget alt, maske, test, vaccine og influenza pas UDEN lægeerklæring:
Lovhjemmel: https://fritaget.fbf.one + fritaget.nu
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 influenza virus.
Også blokeret af Satanisterne:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
BT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.
Nu må vi se om hun snart irettesættes, eller fyres. ?? MEN, ja, det er fuldstændigt sygt, man vil vaccinere børn, unge når det er. Og det kan vist ikke siges mere tydeligt, end, det der siges her på video.
11. jun. 2021 Professor: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
https://www.bt.dk/debat/professor-det-er-godt-for-immuniteten-at-boern-faar-corona
Se hele interview her 11. jun. 2021 :
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1800995446754564&;ref=watch_permalink
Lidt mere info:
Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226025309206021
22 views•Jun 13, 2021
Wilderdk
1.55K subscribers
https://youtu.be/6yPXHDgk8Qg
FAKTA om virus. (25 marts 2020 med links)
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/
Og igen fredag d 24. JULI 2020: Hvad er farligst, Corona eller Lockdown?
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/hvad-er-farligst-corona-eller-lockdown/3125095394247073/
Alle kan være fritaget og undtaget alt, maske, test, vaccine og influenza pas UDEN lægeerklæring:
Lovhjemmel: https://fritaget.fbf.one + fritaget.nu
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 influenza virus.
Også blokeret af Satanisterne:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
BT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.
Nu må vi se om hun snart irettesættes, eller fyres. ?? MEN, ja, det er fuldstændigt sygt, man vil vaccinere børn, unge når det er. Og det kan vist ikke siges mere tydeligt, end, det der siges her på video.
11. jun. 2021 Professor: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
https://www.bt.dk/debat/professor-det-er-godt-for-immuniteten-at-boern-faar-corona
Se hele interview her 11. jun. 2021 :
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1800995446754564&;ref=watch_permalink
Lidt mere info:
Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226025309206021
22 views•Jun 13, 2021
Wilderdk
1.55K subscribers
https://youtu.be/6yPXHDgk8Qg
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