Prof Christine Stabell Benn: Det er bedst for immuniteten, at ALLE får SARS-COV-2 influenza virus [11.06.2021]

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

81 views • June 13, 2021





FAKTA om virus. (25 marts 2020 med links)

https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/



Og igen fredag d 24. JULI 2020: Hvad er farligst, Corona eller Lockdown?

https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/hvad-er-farligst-corona-eller-lockdown/3125095394247073/



Alle kan være fritaget og undtaget alt, maske, test, vaccine og influenza pas UDEN lægeerklæring:

Lovhjemmel:



20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 influenza virus.

Også blokeret af Satanisterne:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817



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Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona



BT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.



Nu må vi se om hun snart irettesættes, eller fyres. ?? MEN, ja, det er fuldstændigt sygt, man vil vaccinere børn, unge når det er. Og det kan vist ikke siges mere tydeligt, end, det der siges her på video.



11. jun. 2021 Professor: Det er godt for immuniteten, at børn får corona

https://www.bt.dk/debat/professor-det-er-godt-for-immuniteten-at-boern-faar-corona



Se hele interview her 11. jun. 2021 :

;ref=watch_permalink



Lidt mere info:



Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden

https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226025309206021



22 views•Jun 13, 2021

Wilderdk

1.55K subscribers

https://youtu.be/6yPXHDgk8Qg [11.06.2021] Note: De er bedst at ALLE at få denne SARS-COV-2 influenza virus. Så danner kroppen antistoffer og kun yderst sjældent kan man få den samme 'variant' virus igen. Derfor det det kommer an på er at styrke sit immunsystem.FAKTA om virus. (25 marts 2020 med links)Og igen fredag d 24. JULI 2020: Hvad er farligst, Corona eller Lockdown?Alle kan være fritaget og undtaget alt, maske, test, vaccine og influenza pas UDEN lægeerklæring:Lovhjemmel: https://fritaget.fbf.one + fritaget.nu20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 influenza virus.Også blokeret af Satanisterne:--Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får coronaBT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.Nu må vi se om hun snart irettesættes, eller fyres. ?? MEN, ja, det er fuldstændigt sygt, man vil vaccinere børn, unge når det er. Og det kan vist ikke siges mere tydeligt, end, det der siges her på video.11. jun. 2021 Professor: Det er godt for immuniteten, at børn får coronaSe hele interview her 11. jun. 2021 : https://www.facebook.com/watch/live/?v=1800995446754564& ;ref=watch_permalinkLidt mere info:Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden22 views•Jun 13, 2021Wilderdk1.55K subscribers Keywords freedompedophiliasatanismdeepstatefascism

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