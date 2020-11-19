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ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
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373 views • November 19, 2020
Πάνω στην ώρα που ανακοίνωναν ότι βρέθηκε το εμβόλιο, ξεκίνησαν να μιλάνε και για μακροχρόνιους πλέον εγκλεισμούς. Και για να μην φαίνονται απολυταρχικοί, έχουν σκοπό να μας αφήνουν και λίγο να ξεσκάμε ενδιάμεσα, σαν τους φαντάρους στην εκπαίδευση. Από ένα ακραίο αλλά αναγκαστικό μέσο αντιμετώπισης μια υποτιθέμενης πανδημίας, κατέληξε, λοιπόν, να αποτελεί καραμέλα αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ένα βασικό χαρακτηριστικό των μεθόδων επιβολής τους. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.
Οπότε αυτοί που υποδύονται το ρόλο των ηγετών των κρατών στα πλαίσια του προγράμματος που τους έχει επιβληθεί διατυμπανίζουν επίσημα την ανάγκη που δημιούργησε ο ιός για μια μεγάλη επανεκκίνηση. Και ενώ χρησιμοποιούν ακόμα και τις ίδιες φράσεις κλειδιά παράλληλα ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο η τεχνοκρατική τυραννία σαφέστατα με τη χρήση εμφυτευμάτων.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής εδώ:
Kατεβασμένο από το youtube: Δρ. Northrup: Αλήθειες για mRNA Εμβόλια, Πατέντα Microsoft 060606 κ.α. (Ελληνικοί Υπότιτλοι) https://open.lbry.com/@AngeloKar:6/northurp-mrna-microsoft-060606:7
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αντισυνταγματική η απαγόρευση των συναθροίσεων https://www.cnn.gr/politiki/story/242864/enosi-dikaston-kai-eisaggeleon-antisyntagmatiki-i-apagoreysi-ton-synathroiseon
Creator of Pfizer’s Covid-19 vaccine says jab needs time to make impact & life won’t return to normal until NEXT winter https://www.rt.com/news/506774-vaccine-biontech-pfizer-coronavirus-winter/
Πρόστιμο 2,3 δισ. δολαρίων στην αμερικανική Pfizer για διάθεση επικίνδυνου φαρμάκου https://www.tovima.gr/2009/09/02/world/prostimo-2-3-dis-dolariwn-stin-amerikaniki-pfizer-gia-diathesi-epikindynoy-farmakoy/
Is this leaked info really Trudeau’s crazy COVID plan for 2021? You decide … https://thecanadianreport.ca/is-this-leaked-memo-really-trudeaus-covid-plan-for-2021-you-decide/
Trudeau Admits Great Reset https://mobile.twitter.com/ezralevant/status/1328020783596269568
Klaus Schwab: Great Reset Will "Lead To Fusion Of Our Physical, Digital, & Biological Identity" https://www.zerohedge.com/geopolitical/klaus-schwab-great-reset-will-lead-fusion-our-physical-digital-biological-identity
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: "ΤΟ 2021 ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ "ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ" https://www.facebook.com/jim.starkwine.9/videos/836208727148792/
Lockdown «ακορντεόν» ως τον Απρίλιο με ελπίδες για «κανονικό» Πάσχα! https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-akornteon-os-ton-aprilio-me-elpides-gia-kanoniko-pasxa/3143730/
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ μίλησε. Γιαμαρελλου για μάσκες που κάνουν καλό στην αναπνοή https://www.facebook.com/nbaltatzis/videos/3793129127384709/
Αυξημένο κίνδυνο να ασθενήσουν με κορωνοϊό έχουν οι ιδιοκτήτες σκύλων https://www.megatv.com/2020/11/17/ayksimeno-kindyno-na-asthenisoun-me-koronoio-exoun-oi-idioktites-skylon/
Ομολογία-σοκ από Μ.Παγώνη: «Μην δίνετε σημασία στα κρούσματα – Βγαίνουν ανάλογα με τα τεστ» https://theflagreport.com/omologia-sok-apo-m-pagoni-min-dinete-simasia-sta-krousmata-vgainoun-analoga-me-ta-test/
Δανία – ΔΕΝ θανατώθηκαν 17.000.000 μινκ λόγω κορωνοϊού https://igata.gr/2020/11/14/%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-17-000-000-%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ba-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-%ce%ba%ce%bf%cf%81/
Κορωνοϊός-Κοζάνη: Θετικά όλα τα δείγματα των μινκ της φάρμας https://www.npress.gr/greece/koronoios-kozani-thetika-ola-ta-deigma/
Κοζάνη – Κορονοϊός: Για σφαγή πάνε άλλα 5.000 μινκ που βρέθηκαν θετικά στον ιό https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/kozani-koronoios-gia-sfagi-pane-alla-5-000-mink-pou-vrethikan-thetika-ston-io/3144214/
Δεν μπορεί να πάει σχολείο, δεν μπορεί να παίξει με τους φίλους του, δεν μπορεί να πάει στην παιδική χαρά, δεν μπορεί να πάει σε παιδότοπο (είδος πολυτελείας) https://www.facebook.com/pote.de.gleifw.ekei.pou.ftunw/photos/a.1708938099121102/3914844861863737/
Δεν εμβολιάζεσαι; Δεν πληρώνεσαι … https://www.facebook.com/100008150251706/videos/2978893049059008/
Μητροπολίτης Μόρφου για Αστερίξ, Οβελίξ και κορωνοϊό https://youtu.be/baNUZHr-Rjs
Coronavirus και Αστερίξ. https://twitter.com/kanaliotis/status/1241353604591747078/photo/1
Forced Vaccination Law in Denmark Abandoned After Public Protests https://www.infowars.com/posts/forced-vaccination-law-in-denmark-abandoned-after-public-protests/
Η μουσικούλα σε μερικά σημεία από εδώ https://youtu.be/XCcN-IoYIJA
Οπότε αυτοί που υποδύονται το ρόλο των ηγετών των κρατών στα πλαίσια του προγράμματος που τους έχει επιβληθεί διατυμπανίζουν επίσημα την ανάγκη που δημιούργησε ο ιός για μια μεγάλη επανεκκίνηση. Και ενώ χρησιμοποιούν ακόμα και τις ίδιες φράσεις κλειδιά παράλληλα ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο η τεχνοκρατική τυραννία σαφέστατα με τη χρήση εμφυτευμάτων.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής εδώ:
Kατεβασμένο από το youtube: Δρ. Northrup: Αλήθειες για mRNA Εμβόλια, Πατέντα Microsoft 060606 κ.α. (Ελληνικοί Υπότιτλοι) https://open.lbry.com/@AngeloKar:6/northurp-mrna-microsoft-060606:7
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αντισυνταγματική η απαγόρευση των συναθροίσεων https://www.cnn.gr/politiki/story/242864/enosi-dikaston-kai-eisaggeleon-antisyntagmatiki-i-apagoreysi-ton-synathroiseon
Creator of Pfizer’s Covid-19 vaccine says jab needs time to make impact & life won’t return to normal until NEXT winter https://www.rt.com/news/506774-vaccine-biontech-pfizer-coronavirus-winter/
Πρόστιμο 2,3 δισ. δολαρίων στην αμερικανική Pfizer για διάθεση επικίνδυνου φαρμάκου https://www.tovima.gr/2009/09/02/world/prostimo-2-3-dis-dolariwn-stin-amerikaniki-pfizer-gia-diathesi-epikindynoy-farmakoy/
Is this leaked info really Trudeau’s crazy COVID plan for 2021? You decide … https://thecanadianreport.ca/is-this-leaked-memo-really-trudeaus-covid-plan-for-2021-you-decide/
Trudeau Admits Great Reset https://mobile.twitter.com/ezralevant/status/1328020783596269568
Klaus Schwab: Great Reset Will "Lead To Fusion Of Our Physical, Digital, & Biological Identity" https://www.zerohedge.com/geopolitical/klaus-schwab-great-reset-will-lead-fusion-our-physical-digital-biological-identity
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: "ΤΟ 2021 ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ "ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ" https://www.facebook.com/jim.starkwine.9/videos/836208727148792/
Lockdown «ακορντεόν» ως τον Απρίλιο με ελπίδες για «κανονικό» Πάσχα! https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-akornteon-os-ton-aprilio-me-elpides-gia-kanoniko-pasxa/3143730/
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ μίλησε. Γιαμαρελλου για μάσκες που κάνουν καλό στην αναπνοή https://www.facebook.com/nbaltatzis/videos/3793129127384709/
Αυξημένο κίνδυνο να ασθενήσουν με κορωνοϊό έχουν οι ιδιοκτήτες σκύλων https://www.megatv.com/2020/11/17/ayksimeno-kindyno-na-asthenisoun-me-koronoio-exoun-oi-idioktites-skylon/
Ομολογία-σοκ από Μ.Παγώνη: «Μην δίνετε σημασία στα κρούσματα – Βγαίνουν ανάλογα με τα τεστ» https://theflagreport.com/omologia-sok-apo-m-pagoni-min-dinete-simasia-sta-krousmata-vgainoun-analoga-me-ta-test/
Δανία – ΔΕΝ θανατώθηκαν 17.000.000 μινκ λόγω κορωνοϊού https://igata.gr/2020/11/14/%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-17-000-000-%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ba-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-%ce%ba%ce%bf%cf%81/
Κορωνοϊός-Κοζάνη: Θετικά όλα τα δείγματα των μινκ της φάρμας https://www.npress.gr/greece/koronoios-kozani-thetika-ola-ta-deigma/
Κοζάνη – Κορονοϊός: Για σφαγή πάνε άλλα 5.000 μινκ που βρέθηκαν θετικά στον ιό https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/kozani-koronoios-gia-sfagi-pane-alla-5-000-mink-pou-vrethikan-thetika-ston-io/3144214/
Δεν μπορεί να πάει σχολείο, δεν μπορεί να παίξει με τους φίλους του, δεν μπορεί να πάει στην παιδική χαρά, δεν μπορεί να πάει σε παιδότοπο (είδος πολυτελείας) https://www.facebook.com/pote.de.gleifw.ekei.pou.ftunw/photos/a.1708938099121102/3914844861863737/
Δεν εμβολιάζεσαι; Δεν πληρώνεσαι … https://www.facebook.com/100008150251706/videos/2978893049059008/
Μητροπολίτης Μόρφου για Αστερίξ, Οβελίξ και κορωνοϊό https://youtu.be/baNUZHr-Rjs
Coronavirus και Αστερίξ. https://twitter.com/kanaliotis/status/1241353604591747078/photo/1
Forced Vaccination Law in Denmark Abandoned After Public Protests https://www.infowars.com/posts/forced-vaccination-law-in-denmark-abandoned-after-public-protests/
Η μουσικούλα σε μερικά σημεία από εδώ https://youtu.be/XCcN-IoYIJA
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