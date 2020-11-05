Песня "Монастырь концлагерного типа"



Барановирус не прошел триаду Коха, а потому он лишь наглая ложь и инструмент фашизма.



Весь мир превратили в скотский загон,

Где вивисекции не будет конца.

А на вид - монастырь, где строгий закон,

И забота о пастве в поте лица.



Вместо рясы намордник, вместо устава - закон.

Вместо настоятеля - доктор, большой мудозвон,

Вместо библии наВОЗным циркуляром он осенен.

И на границе поставлен надежный заслон -

Выход оттуда здоровья рабам запрещен.



Не надо слов и рабского терпенья -

Прошла пора бездействий и забав.

Когда кругом маразм и разложенье,

Плевать на монастырь и на его устав.

(это припев)



Лженаука в религию превращена,

Ведь без доказательств она

Лишь мракобесье, и грош ей цена.

Одной "утверждалкой" она снабжена.



Не надо доказывать,

А лишь утверждать.

Придумаем вирус,

И нам плевать:

Безмозглому миру

Надо лишь жрать,

Не просит он ничего доказать,

Поэтому будем лишь утверждать.



Барановирус просто бред,

Обман всемирного масштаба.

Нет НИЧЕГО, когда триады Коха нет -

Лишь ложь фашистского генштаба.



Припев



Монастырь лженаукою осенён,

Фашистами создан и освящён,

И к их идеалу он устремлён -

Концлагерю нацистских времён.



Паства привыкла продажным ученым внимать

И поверит во всё, что они утверждать

Станут, чтобы её отвлекать, усыплять

И под соусом этим её истреблять.



Что надо сейчас вместо слов?

Искать из концлагеря выход.

И он очень прост, он таков:

Общины разумных людей как исход



Из ада фашизма. Ну так вот

Это почти что библейский исход:

Через море маразма, вплавь или вброд,

Пока не достигнем свободы высот.



Припев