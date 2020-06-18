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20200618 - Avanzando en la estrategia para desmontar la “Operación Coronavirus”
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20 views • August 25, 2020
18 de junio de 2020

Avanzando en la estrategia para desmontar la “Operación Coronavirus” e imponer nuestro Nuevo Orden Mundial al servicio del 99% de la población. Profundizaremos la visión de conjunto avanzada en la décima primera sesión.
Estrategia y táctica para imponer nuestro Nuevo Orden Mundial (N.O.M.)
Profundizaremos la visión de conjunto que ya comencé el martes pasado, día 9. Se trata de en-tender mejor el alcance mundial que tiene esta “Operación Coronavirus”, tsunami de terror lan-zada a un ritmo muy rápido por los actuales cabecillas del Orden Mundial (que se les está des-moronando), y cuáles son sus criminales objetivos. Este planetario ataque nunca realizado, tam-bién abre unas posibilidades como nunca han existido de actuar nosotros para volverlo, como un boomerang, en contra de quienes lo han desencadenado, y ser nosotros quienes establezcamos un Nuevo Orden Mundial al servicio del 99% de la población.
Este abre la posibilidad de un profundo cambio general en todos los pueblos de todo el mundo al servicio del Punto de Vista VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD que reemplace el enfoque que tienen los actuales dirigentes del sistema. En efecto, a todos los niveles de poder actual, los dirigentes están al servicio de MUERTE-MENTIRA-PRISIÓN- DISOLUCIÓN. Aunque con matices de un lugar a otro, esto lo está experimentando casi toda la Humanidad. Y para quienes aún somos una minoría, va quedando claro que si queremos salvar la vida y tener descendencia, debemos barrer TODOS los actuales dirigentes que, sucesivas veces, han tomado medidas en contra de la mayor parte de la población aunque ahora queda más claro porque son contra la inmensa mayoría de nosotros.
Es la hora de que los líderes naturales del Pueblo (de cualquier Pueblo) asumamos nosotros las diferentes responsabilidades de liderazgo. ¡Mentalicémonos, preparémonos, entrenémonos, atrevámonos, VENZAMOS!
Precisaré lo mejor que pueda una estrategia, y también una serie de elementos tácticos, para ac-tuar sinérgicamente. ¡E invito a hacerlo, pero NO con la actitud de resistir SINO DE GANAR!

Lluís Botinas
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coronavirusbotinasdesmontar
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