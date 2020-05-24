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Les écoles primaires ressemblent à des prisons
webzen
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16 views • May 24, 2020
Que ce soit au Québec, en France ou ailleurs en Occident et à travers le monde où les écoles primaires ont été ouvertes, les règles de distanciation sociale, les masques, les directives strictes de nettoyage des mains ou de névrose continuelle pour les enfants qui sont sous l'impression qu'un virus peut les infecter, à tout instant, le retour à l'école prend des airs de prison, pour des millions d'enfants.

La folie de protection des enfants bascule dans la plus totale des absurdités et les administrateurs de l'État québécois (fonctionnaires, conseillers-lobbyistes et élus) en redemandent.

Toujours plus de pancartes qui annoncent des messages restrictifs pour les enfants, carrés peinturés dans les cours de récréation pour y isoler les enfants afin qu'ils ne s'approchent jamais, les uns des autres, le retour à l'école cause d'importants problèmes psychologiques pour les enfants.

Voici un aperçu de mes notes prises pour alimenter ce "live", initialement publié dans Facebook:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1236

Les Québécois et plus de 4 milliards d'humains sont la cible de mesures sans cesse plus liberticides et il faut prendre position, en cohérence avec notre coeur au lieu de suivre bêtement un scénario pensé pour maintenir le plus de gens possible dans la peur... le plus longtemps possible.

Apprenez des trucs simples pour reprendre votre pouvoir et vous retrouver, dans votre coeur, votre énergie et surtout, faites-le en pleine conscience.

= = = =. - - - - - - - - - - - - - = = = =

Pour ceux qui veulent me faire un don, c'est par ici:

https://www.paypal.me/logixca

N'oubliez pas d'aimer ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager, dans tous vos réseaux... il faut que le message fasse le tour du monde.

= = = =. - - - - - - - - - - - - - = = = =

L'original de ce "live" a ét. publié ici, dans Facebook:

https://www.facebook.com/claude.gelinas/videos/10163431731615501/
Keywords
canadapolitiquequebec
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