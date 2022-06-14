Христианам! 6 я печать. США - Лаодикия. Антихрист. Откровение Апокалипсис Иоанна Богослова

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6 я печать снята. США со своими союзниками уже скоро установят всемирное царство антихриста. Это будет конец существования Церкви Христовой на земле. США - последнее место, где Церковь смогла расцвести, но также и первое место, где Она потеряет свой победоносный венец.
Начало https://youtu.be/FW0Q5zasRNQ