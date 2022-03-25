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🟡 PLANEN ER KLAR TIL DIG
Martin MD
Martin MD
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52 views • March 25, 2022
Du kom til verden, som alle andre mennesker kom her til. Du er født med en hjerne, en krop og igennem dig suser blodet. Du har to arme og to ben (de fleste har) og du kan tage dine egne beslutninger her i livet. Derfor er det også vigtigt at forstå, at ALLE har de samme rettigheder, både internt og eksternt…….

ELLER ER DET NU RIGTIGT?

Nogle mennesker siger nej, men hvad nu hvis, at jeg siger at du har, hvad tænker du så?

Husk på, at tanker føre til en følelse og derefter til en handling. Og hvis du er som de fleste, så har du aldrig lært noget som helst om dette. Så derfor er tiden inde til at du udfolder dit indre POWERHOUSE og lære det der skal læres i denne vilde tid :)

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Har du læst min bog? Hvis ikke, så kan den købes her: https://payhip.com/b/Zr0Hw

Skriv dig op til min nyhedsbrev: www.martinmdiversen.dk

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