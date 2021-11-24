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Αποδείχθηκε επιστημονικά ότι τα εμβόλια COVID σκοτώνουν
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396 views • November 24, 2021
Ο Vernon Coleman, ο Άγγλος ιατρός που προειδοποίησε από την αρχή για τους κινδύνους των πειραματικών σκευασμάτων κατά της COVID-19 - και δυσφημίστηκε άγρια από τους "ελεγκτές αλήθειας" και τα καθεστωτικά Μέσα, αποκαλύπτει μια νέα μελέτη, που αποδεικνύει την επικινδυνότητα των λεγόμενων "εμβολίων".
Η μελέτη στην οποία αναφέρεται είναι αυτή: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Σύνδεσμος για το σάιτ του Δρ Κόλμαν: https://vernoncoleman.org/
Τον Ντάρεν Σμιθ, που αναφέρεται στην αρχή του βίντεο, τον γνωρίσαμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές διαδηλώσεις για την ελευθερία, κυρίως μέσα από το τραγούδι του "Είμαστε το 99%": https://www.brighteon.com/a650e0f3-b247-49e0-a64d-20b198f4d748
Εδώ μπορείτε να δείτε την εφημερίδα "The Light" που εκδίδει ο Darren Smith: https://thelightpaper.co.uk/
Πηγή του βίντεο: https://brandnewtube.com/watch/finally-medical-proof-the-covid-jab-is-quot-murder-quot_TWpj5FDYSrjRIsT.html
Η μελέτη στην οποία αναφέρεται είναι αυτή: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Σύνδεσμος για το σάιτ του Δρ Κόλμαν: https://vernoncoleman.org/
Τον Ντάρεν Σμιθ, που αναφέρεται στην αρχή του βίντεο, τον γνωρίσαμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές διαδηλώσεις για την ελευθερία, κυρίως μέσα από το τραγούδι του "Είμαστε το 99%": https://www.brighteon.com/a650e0f3-b247-49e0-a64d-20b198f4d748
Εδώ μπορείτε να δείτε την εφημερίδα "The Light" που εκδίδει ο Darren Smith: https://thelightpaper.co.uk/
Πηγή του βίντεο: https://brandnewtube.com/watch/finally-medical-proof-the-covid-jab-is-quot-murder-quot_TWpj5FDYSrjRIsT.html
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