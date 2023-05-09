Masaco La Terra è piatta 09 Maggio 2023

A volte gli amici arrivano quando meno te lo aspetti.





Non è vero che questo mondo viaggia a spasso per l’universo.

E non è verno nemmeno che gira su se stesso.

Ma volete chi Dio abbandoni questo mondo in mezzo al vuoto?

Questa Terra sta ferma è il centro … altro che pinocchio e il globo.

Si è vero esiste la nasa che fa finta di fluttuare

Con le foto CGI dentro a un cinema è carnevale

Spara missili verso il cielo e poi disegnano le curvature

È pieno di questi rottami nel triangolo delle Bermude.

La Terra è piatta come l’acqua.

Si vede la Corsica anche da Genova

La curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora.

La Terra è piatta come l’acqua.

Si vede la Corsica anche da Genova

La curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora.

Ma guarda un po’ il caso che vuole

La luna è grande come il sole

Per non parlare delle stelle

Sembrano grandi come Giove

Ma dove sono queste distanze che sono frutto di una teoria

Fatta di numeri incomprensibili che odorano di massoneria

Ma dove sono queste distanze che sono frutto di una teoria

Fatta di numeri incomprensibili che odorano di massoneria

La Terra è piatta come l’acqua.

Si vede la Corsica anche da Genova

La curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora.

La Terra è piatta come l’acqua.

Si vede la Corsica anche da Genova

La curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora.

La Terra è piatta

Amen Amen