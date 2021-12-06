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06.12.2021. Печать будет ставиться с разрешения человека (Выпуск № 229 часть II (1)).
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20766 views • December 02, 2021
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Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:45 "ТАЙНО НЕ БУДУТ СТАВИТЬ! БУДЕТ ВСЁ С РАЗРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА..." Старец Кирилл (Павлов) о последних временах. https://3rm.info/main/87356-tajno-ne-budut-stavit-budet-vse-s-razreshenija-cheloveka-starec-kirill-pavlov-o-poslednih-vremenah.html.
11:16 Письмо слушателя. ПЕРЕВОД СЛОВА КОЛОТЫЙ.
13:17 Явление Ионы одесского(2 части). https://www.youtube.com/watch?v=zsrMovrr6WQ.
31:09 Глобалисты провалятся если не успеют к 2026 году ! Секретный доклад глобалистов. Андрей Фурсов. https://www.youtube.com/watch?v=aqmtQlAKpTQ.
57:33 ШОКИРУЮЩИЙ АМЕРИКАНСКИЙ КЛИП 80-Х ГОДОВ. https://www.youtube.com/watch?v=_RGzUdkpTg4.
01:02:55 Люди, они распыляют огромные объемы ОКСИДА ГРАФЕНА в атмосферу. https://www.brighteon.com/5c9a3475-deb5-40bb-85f1-6236d17431c4.
01:05:40 Я ваксалирована, почему не даете мои деньги!? https://www.youtube.com/watch?v=RWDLzASFiXk.
01:07:50 "НИ КУПИТЬ, НИ ПРОДАТЬ..." БАНКОМАТ БЕЗ QR-КОДА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ ДЕНЬГИ. https://www.youtube.com/watch?v=-11-_ocksZ8.
01:09:40 Вводимая ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА С ЧИПОМ — это тотальный контроль и зомбирование населения. https://www.brighteon.com/1331ee48-03e1-4de4-a09f-431c8af1bc90.
01:17:00 ЧТО ЖЕ БУДЕТ В 2022 ГОДУ?! https://www.brighteon.com/e3d5d0e8-b598-4ca0-b803-a38f19088a81.
01:22:57 Военные Австралии провели первую операцию по перемещению людей в лагеря. https://thebigtheone.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D0%BF%D0%B5.
01:24:04 Пока мы возмущаемся черными метками, закон о принудительной резервации почти принят. https://zen.yandex.ru/media/id/5fb383f7897e9910498db2f9/poka-my-vozmuscaemsia-chernymi-metkami-zakon-o-prinuditelnoi-rezervacii-pochti-priniat-61841b27470d455909d35d01.
01:32:39 700 МЛН. ТРУПОВ ЗА ТРИ ДНЯ!" ПРОРОЧЕСТВА О ВОЙНЕ ГРЕЧЕСКОГО СТАРЦА ИОСИФА ВАТОПЕДСКОГО. https://www.youtube.com/watch?v=0fiHixD8DwE.
Сегодня мы поговорим о том, что именно из себя представляет печать Антихриста, и как она будет ставится. Послушаем предсказание Ионны Одесского, которое касается нашей территории, также узнаем о пророчестве про третью мировую войну греческого старца Иосифа Ватопедчкого. Также узнаем, как мировые глобалисты используют все современные достижения науки и техники, чтобы держать народ в узде. Увидим, что нас ожидает в 2022 году, также узнаем, что принимаются законы для принудительной резервации людей.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:45 "ТАЙНО НЕ БУДУТ СТАВИТЬ! БУДЕТ ВСЁ С РАЗРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА..." Старец Кирилл (Павлов) о последних временах. https://3rm.info/main/87356-tajno-ne-budut-stavit-budet-vse-s-razreshenija-cheloveka-starec-kirill-pavlov-o-poslednih-vremenah.html.
11:16 Письмо слушателя. ПЕРЕВОД СЛОВА КОЛОТЫЙ.
13:17 Явление Ионы одесского(2 части). https://www.youtube.com/watch?v=zsrMovrr6WQ.
31:09 Глобалисты провалятся если не успеют к 2026 году ! Секретный доклад глобалистов. Андрей Фурсов. https://www.youtube.com/watch?v=aqmtQlAKpTQ.
57:33 ШОКИРУЮЩИЙ АМЕРИКАНСКИЙ КЛИП 80-Х ГОДОВ. https://www.youtube.com/watch?v=_RGzUdkpTg4.
01:02:55 Люди, они распыляют огромные объемы ОКСИДА ГРАФЕНА в атмосферу. https://www.brighteon.com/5c9a3475-deb5-40bb-85f1-6236d17431c4.
01:05:40 Я ваксалирована, почему не даете мои деньги!? https://www.youtube.com/watch?v=RWDLzASFiXk.
01:07:50 "НИ КУПИТЬ, НИ ПРОДАТЬ..." БАНКОМАТ БЕЗ QR-КОДА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ ДЕНЬГИ. https://www.youtube.com/watch?v=-11-_ocksZ8.
01:09:40 Вводимая ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА С ЧИПОМ — это тотальный контроль и зомбирование населения. https://www.brighteon.com/1331ee48-03e1-4de4-a09f-431c8af1bc90.
01:17:00 ЧТО ЖЕ БУДЕТ В 2022 ГОДУ?! https://www.brighteon.com/e3d5d0e8-b598-4ca0-b803-a38f19088a81.
01:22:57 Военные Австралии провели первую операцию по перемещению людей в лагеря. https://thebigtheone.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D0%BF%D0%B5.
01:24:04 Пока мы возмущаемся черными метками, закон о принудительной резервации почти принят. https://zen.yandex.ru/media/id/5fb383f7897e9910498db2f9/poka-my-vozmuscaemsia-chernymi-metkami-zakon-o-prinuditelnoi-rezervacii-pochti-priniat-61841b27470d455909d35d01.
01:32:39 700 МЛН. ТРУПОВ ЗА ТРИ ДНЯ!" ПРОРОЧЕСТВА О ВОЙНЕ ГРЕЧЕСКОГО СТАРЦА ИОСИФА ВАТОПЕДСКОГО. https://www.youtube.com/watch?v=0fiHixD8DwE.
Сегодня мы поговорим о том, что именно из себя представляет печать Антихриста, и как она будет ставится. Послушаем предсказание Ионны Одесского, которое касается нашей территории, также узнаем о пророчестве про третью мировую войну греческого старца Иосифа Ватопедчкого. Также узнаем, как мировые глобалисты используют все современные достижения науки и техники, чтобы держать народ в узде. Увидим, что нас ожидает в 2022 году, также узнаем, что принимаются законы для принудительной резервации людей.
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