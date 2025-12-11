BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Lucha Por la Libertad de Fe y Salud - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – Español
3 views • 1 day ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Mike Adams entrevista a Brian Festa de We the Patriots USA sobre una importante decisión de la Corte Suprema relacionada con las exenciones religiosas a las vacunas. La decisión reciente de la corte en Mahmood v. Taylor estableció que los padres tienen libertad religiosa para excluir a sus hijos del currículo LGBTQ en las escuelas públicas. Este precedente ahora se está aplicando a las exenciones de vacunas, particularmente en el caso de tres escuelas Amish en Nueva York. La Corte Suprema devolvió el caso al Segundo Circuito, lo que indica una posible revocación de fallos anteriores en contra de las exenciones religiosas. Festa enfatiza las implicaciones más amplias para la libertad religiosa y el potencial de usar estrategias legales similares en otros estados.

brighteonhighlightsspanishverdad botanica
