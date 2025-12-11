Lucha Por la Libertad de Fe y Salud - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home
Mike Adams entrevista a Brian Festa de We the Patriots USA sobre una importante decisión de la Corte Suprema relacionada con las exenciones religiosas a las vacunas. La decisión reciente de la corte en Mahmood v. Taylor estableció que los padres tienen libertad religiosa para excluir a sus hijos del currículo LGBTQ en las escuelas públicas. Este precedente ahora se está aplicando a las exenciones de vacunas, particularmente en el caso de tres escuelas Amish en Nueva York. La Corte Suprema devolvió el caso al Segundo Circuito, lo que indica una posible revocación de fallos anteriores en contra de las exenciones religiosas. Festa enfatiza las implicaciones más amplias para la libertad religiosa y el potencial de usar estrategias legales similares en otros estados.