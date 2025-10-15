🔶Новый Иерусалим в Свитках Мёртвого моря 📜Кумранских рукописях ⛺️🌿 8й Великий День Праздника Кущей. Протокол 5 октября 2025 г

ДОКУМЕНТ с переводом

Фрагменты:

“Поскольку на этой неделе мы отмечаем 8-й День Праздника Кущей, нам предоставилась возможность изучить описание Нового Иерусалима, к-рое содержится в Свитках Мёртвого моря. Удивительно, что у Кумранской общины было понятие о Новом Иерусалиме за несколько столетий до того, как Апостолом Иоанном была написана Книга Откровения.





22й день 7го месяца — это 8й день (Великий День) Праздника Кущей.





Лев 23:36 в течение семи дней приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание (h6116) да будет у вас...

Торжественное собрание (h6116 ацара) происходит в 7й день Опресноков (Втор 16:8) и 8й день Суккота. Почему важны 7й и 8й дни?

2 Пет 3:8 ... у Господа 1 день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день.

7-й день — это 7-е Тысячелетие (Тысячелетнее Царство Христа), а 8-й день — это 8-е Тысячелетие, которое является эрой Нового Иерусалима (Откр 21:3 ...се, скиния Бога с человеками...) Поэтому 8-й день Праздника Кущей отмечает собой эру Нового Иерусалима, которая наступит после 1000-летнего Царства Христа.





Новый Иерусалим в Свитках Мёртвого моря (Кумранских рукописях).

7 копий этого текста были найдены в пещерах близ Кумрана. Текст, написанный на арамейском языке, представляет собой апокалиптическое видение, относящееся к архитектурному плану Нового Иерусалима. В этом тексте была отражена концепция большого города, простирающегося на многие мили, задолго до того, как Откровение было дано апостолу Иоанну. Ангел показывает это рассказчику. Город колоссальных размеров. Новый Иерусалим описывается как город четырёхугольной формы, окружённый очень длинной стеной с 12 воротами, названными в честь 12 колен Израиля. Хотя город не назван ни в одном из сохранившихся фрагментов очевидно, что это Новый Иерусалим.





Мёртвого моря 4Q554 2 (ii) строка 15: И всё это построено из электрума и сапфира и халцедона, и его листы/облицовка из золота/золотые. (Dead Sea Scroll 4Q554 2 (ii) line 15: And all of it is built in electrum and sapphire and chalcedony, and its laths (are) gold.)





Слово Электрум (Electrum) происходит от греческого слова Электрон (ἤλεκτρον), означающего янтарь.3 Оно связано со словом ἠλέκτωρ (ēlektōr илектор), которое означает “сияющее Солнце”. Это слово описывает свет, исходящий от Божьего Престола и проявляющийся как электричество. И мы видим именно это в описании Престола в Иез 1:4,27 и Иез 8:2”





8-й День Праздника Кущей – дата собрания Совета 72, который собирается 5 раз в году:

- день Завета с Ноем (во 2-м месяце)

- 9-е Ава (в 5-м месяце)

- Великий 8-й День Праздника Кущей (в 7-м месяце)

- Пир Есфири (в 10-м месяце)

- Пурим (в 12-м месяце)

подробнее в комментариях к Календарю Еноха на 2025 г.

на стр. 16 https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view









Electrum = Электрум, древнегреческое название янтаря https://translate.academic.ru/electrum/en/ru/

h2830 янтарь, блестящий металл, медь https://bible.by/strong-hebrew/2830/

a shining substance, amber or electrum or bronze https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2830/kjv/wlc/0-1/





