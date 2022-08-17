ВРЕМЯ БОТИНКОВ №1: НОВОСТИ БЕЛОЙ РАСЫ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА RHW

Решил попробовать новый формат: обзор новостей, непосредственно касающихся белой расы, теоретический и практический материал.

Записывал видео сразу, поэтому речь медленная, имеются долгие паузы. Надеюсь не уснёте. И да, знатокам русского языка, слово "БОТИНКОВ" написано специально так.

Вопросы, пожелания, замечания... можно писать в комментариях либо на почту [email protected]

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