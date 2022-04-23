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Frimurare dyrkar Lucifer
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6 views • April 23, 2022
https://healthimpactnews.com/2021/insider-exposes-freemasonry-as-the-worlds-oldest-secret-religion-and-the-luciferian-plans-for-the-new-world-order/
Den här videon har tagits bort eftersom den strider mot YouTubes policy för trakasserier och mobbning
https://rumble.com/vhgzmp-insider-exposes-freemasonry-as-worlds-oldest-religion-and-luciferian-plans-.html
Altiyan Childs är en före detta australiensisk rockmusiker och en före detta frimurare. År 2010 vann han priset i talangshowen The X Factor, vilket gav hans musikkarriär ett uppsving till stjärnstatus. I en video som han släppte förra månaden meddelade han att han nu har satt sitt liv på spel för att avsäga sig sina hemliga frimurarlöften. Hans liv har
Den här videon har tagits bort eftersom den strider mot YouTubes policy för trakasserier och mobbning
https://rumble.com/vhgzmp-insider-exposes-freemasonry-as-worlds-oldest-religion-and-luciferian-plans-.html
Altiyan Childs är en före detta australiensisk rockmusiker och en före detta frimurare. År 2010 vann han priset i talangshowen The X Factor, vilket gav hans musikkarriär ett uppsving till stjärnstatus. I en video som han släppte förra månaden meddelade han att han nu har satt sitt liv på spel för att avsäga sig sina hemliga frimurarlöften. Hans liv har
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