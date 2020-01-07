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Veränderte Prioritäten [Roman] | Eine Abrechnung | Inspiration für Leidende
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3 views • January 07, 2020
Eine verkappte Schriftstellerin erzählt euch etwas über die Suche nach einem Verlag, über veränderte Prioritäten und über Inspirationen für Leidende, während sie über einen gewissen Schlag Mensch wettert.
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Erwähnte Twitter-Accounts:
https://twitter.com/soloritude
https://twitter.com/LinVer_Art
Hintergrundmusik:
Ilker Yalçiner - Observer
Ilker Yalçiner - Reminiscence
Bilder:
Auftragsarbeiten
Fan Art (Teufels-Saria): https://twitter.com/LinVer_Art
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Chronische Depressionen in Europa - Quelle: Eurostat, @Statista_com
Artikel:
Tabellenkompendium - Buchverkauf
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Wirtschaftspressekonferenz_2018_Tabellenkompendium.pdf
Depression: Hilfe und Informationen
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/erkrankungen/depressionen/was-ist-eine-depression/
https://www.heise.de/tr/artikel/Statistik-der-Woche-Zahl-der-Betroffenen-von-Depression-3676086.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/depression.html
Notfall-Hotlines, Seelsorge, Telefonhilfe für Trauernde
http://www.leben-ohne-dich.de/notfall.htm
Hugh Laurie - Depression
http://www.howibeatdepression.com/how-hugh-laurie-beat-depression/
Famous people with depression
https://www.socialworkdegreeguide.com/30-famous-people-alive-today-battled-depression/
Johanna Krins
https://de-de.facebook.com/JohannaKrinsMusic/
Stephen Hawking
http://www.hawking.org.uk/
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
https://www.dgm.org/muskelerkrankungen/amyotrophe-lateralsklerose-als
H.P. Lovecraft
http://www.hplovecraft.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/H._P._Lovecraft
Bewegte Bilder:
Auftragsarbeiten
AA VFX
https://www.youtube.com/user/dvdangor2011
https://www.youtube.com/watch?v=1_4m_Z7abug&index=24&list=PLj6XzcqwRpN4eUUun6Y0ktAIdNiy3FN-e
https://pixabay.com
dreamscene.org
https://www.youtube.com/user/blendland
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https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
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https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
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Quellen
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https://twitter.com/soloritude
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Hintergrundmusik:
Ilker Yalçiner - Observer
Ilker Yalçiner - Reminiscence
Bilder:
Auftragsarbeiten
Fan Art (Teufels-Saria): https://twitter.com/LinVer_Art
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Chronische Depressionen in Europa - Quelle: Eurostat, @Statista_com
Artikel:
Tabellenkompendium - Buchverkauf
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Wirtschaftspressekonferenz_2018_Tabellenkompendium.pdf
Depression: Hilfe und Informationen
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/erkrankungen/depressionen/was-ist-eine-depression/
https://www.heise.de/tr/artikel/Statistik-der-Woche-Zahl-der-Betroffenen-von-Depression-3676086.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/depression.html
Notfall-Hotlines, Seelsorge, Telefonhilfe für Trauernde
http://www.leben-ohne-dich.de/notfall.htm
Hugh Laurie - Depression
http://www.howibeatdepression.com/how-hugh-laurie-beat-depression/
Famous people with depression
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Johanna Krins
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Stephen Hawking
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Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
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H.P. Lovecraft
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