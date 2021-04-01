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Demo Copenhagen Denmark Part 4 [01.04.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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30 views • April 07, 2021
DEN STORE CORONA APRILSNAR
Corona er verdens største aprilsnar, verdens største fupnummer!
FB Begivenhed: https://fb.me/e/1mybfjjpa

Christian den Fjerdes Laugs
https://www.chr4laug.dk/index.php/da/

Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
Hvorfor vil De ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet 'nedlukning' af Danmark?
WHO i samarbejde med The World Economic Forum virker som en sandsynlig kandidat...
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/

L133: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l133/som_vedtaget.htm

18 Nov 2020: 20 Læger fra Rigshospitalet om Mundbind virker imod SARS-CoV-2 Corona INFLUENZA Virus.
Ca 6000 danskere deltog i denne undersøgelse.
Konklusion: NEJ. Hvorfor hører vi ikke om dette fra Politikerne og MSM?
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

Corona fakta (ikke aprilsnar):

- Virussen bag COVID-19 kaldes officielt SARS-COV-2, men danske sundhedsmyndigheder har ikke bevis for at den er blevet oprenset og isoleret i et biologisk laboratorium.

- Hverken PCR-testen eller Antigen-testen kan specifikt påvise SARS-COV-2 eller andre specifikke coronavira, eller varianter, eller muteringer.

- Statsminister Mette Frederiksen løj for folket og for Folketinget da hun lukkede landet ned d. 12. marts 2020 pga af ny coronavirus.

- Mette Frederiksen fik hastebehandlet en Epidemilov på 24 timer på baggrund af samme løgn, men er endnu ikke blevet straffet for det.

- Både den gamle Epidemilov og den nye der trådte i kraft d. 1. marts 2021 tilsidesætter grundlovssikrede rettigheder, såsom den enkelte borgers ukrænkelighed og hjemmets ukrænkelighed.

- Grundloven er ikke hvad vi bliver fortalt den er, især omkring magtens tredeling og dronningens rolle i vort såkaldte demokrati!

- Læser man grundlovens §3 samt §§12-14, så vil man vide at Magtens tredeling reelt betyder enevælde ! - Det er dronningen der reelt har magten!

- På trods af ovenstående fakta, så følger størstedelen af Danmarks befolkning stadig regeringens narrativ, og bruger mundbind, afspritter, PCR-tester og er ivrige efter at blive vaccineret.

For at oplyse om dette corona bedrag på en humoristisk måde, inviteres du til at medbringe videnskabeligt bevis på at PCR-testen specifikt kan påvise eksistensen af SARS-COV-2 eller andre specifikke virusser eller mutationer. Der udloves 5000kr (*) til den mand eller kvinde der medbringer denne dokumentation og afleverer det mellem kl. 14:00 og 14:30 på Amalienborg Slotsplads torsdag d. 1. april 2021.

*) Er der flere der kan frembringe denne dokumentation, vil der blive trukket lod blandt alle dem der har indleveret godkendt dokumentation

Sted: Rådhuspladsen
Tid: 1. april 2021 kl. 12:00

TIDSPLAN
Kl. 12 Rådhuspladsen
Taler om coronarestriktioner, ytringsfrihed, coronapas, Epidemilov og Grundlov (talerliste offentliggøres senere)

Kl. 12:30- 13
Uddeling af flyers mens vi bevæger os i et bredt bælte (alle sidegader) ned mod Storkespringvandet.

Kl. 13 Storkespringvandet - Vi synger for Nanna Fri og de andre politiske fanger
Nanna fik 2 års fængsel for at tale til en demonstration og blev dermed offer for nyere danmarkshistories største politiske justitsmord. Vi viser hende vores støtte ved at synge “Store Stygge Storkespringvand” og “Kringsat af Fjender”

Kl. 13:30- 14
Uddeling af flyers mens vi bevæger os i et bredt bælte (alle sidegader) over mod Amalienborg.

Kl. 14 Amalienborg Slotsplads
Taler om coronarestriktioner, ytringsfrihed, coronapas, Epidemilov og Grundlov (talerliste offentliggøres senere)

Kl. 14:30 Udlevering af 5000 kr for bevis på at PCR kan påvise SARS-COV-2
I tilfælde af at flere skulle levere veldokumenterede beviser, vil der blive trukket lod om 1 x 5000 kr blandt de veldokumenterede beviser.

Kl. 14:30- 15
Uddeling af flyers mens vi bevæger os i et bredt bælte (alle sidegader) over mod Christiansborg.

Kl. 15-16 Christiansborg, Rytterstatuen
Frihedskæmper hygge

Eventet er arrangeret af Flemming Blicher, More Freedom Less Control, Forfatningspartiet og en række andre organisationer!
https://forfatningspartiet.dk/
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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