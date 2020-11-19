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Разговор на разные темы. Владимир Лузай и Борис Гринблат
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20 views • November 19, 2020
Разговор на разные темы. Владимир Лузай и Борис Гринблат
В выступлении упоминаются кофейные клизмы. Подробнее об этом смотрите в следующих материалах:
Статья "Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения": https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
Статья "О чем не говорят. Кофейная клизма": https://medalternativa.info/entry/kofejnaya-klizma/
И снова о кофейных клизмах. Сергей Гладков (видео):
https://medalternativa.info/video/kofejnye-klizmi/
Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://youtu.be/xXOxYTKrY6A
Как делать кофейные клизмы (фрагмент видео Бориса Гринблата и Лузай Владимира - см. позицию 7.42): https://youtu.be/oLLnXD0ZIZ4?t=7m42s
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Сайт МедАльтернатива.инфо о натуральной концепции лечения рака и других болезней: www.MedAlternativa.info
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
В выступлении упоминаются кофейные клизмы. Подробнее об этом смотрите в следующих материалах:
Статья "Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения": https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
Статья "О чем не говорят. Кофейная клизма": https://medalternativa.info/entry/kofejnaya-klizma/
И снова о кофейных клизмах. Сергей Гладков (видео):
https://medalternativa.info/video/kofejnye-klizmi/
Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://youtu.be/xXOxYTKrY6A
Как делать кофейные клизмы (фрагмент видео Бориса Гринблата и Лузай Владимира - см. позицию 7.42): https://youtu.be/oLLnXD0ZIZ4?t=7m42s
Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
Сайт МедАльтернатива.инфо о натуральной концепции лечения рака и других болезней: www.MedAlternativa.info
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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