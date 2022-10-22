Η προσομοίωση αποκαλύπτει το ζοφερό αποτέλεσμα ενός πυρηνικού πολέμου ΗΠΑ και Ρωσίας

Οι Βρετανοί «βλέπουν» πυρηνικό πλήγμα στην Ελλάδα αν κλιμακωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία Πώς η Ελλάδα κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην τρέλα του MAD (Mutual assured destruction)

"...Πυρηνικός πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ/ΝΑΤΟ

Όλα ξεκινούν με μια συμβατική πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ/ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την προσομοίωση του Princeton, πρόκειται για την Α’ Φάση (Tactical Plan).

Συγκεκριμένα:

Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους, έχοντας μεγαλύτερες συμβατικές δυνάμεις καθώς είναι σαράντα χώρες εναντίον μίας, προελαύνουν.

Το Κρεμλίνο πυροδοτεί προειδοποιητικό πυρηνικό όπλο από στρατιωτική βάση στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας στη Βαλτική Θάλασσα.

Το ΝΑΤΟ απαντά με αεροπορικό πυρηνικό χτύπημα.

Εκτιμώμενος αριθμός απωλειών στην Α’ Φάση του πυρηνικού πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ/ΝΑΤΟ: 2,6 εκατομμύρια θάνατοι τις πρώτες τρεις ώρες (πολύ αισιόδοξη εκτίμηση, μάλλον στο Princeton δεν θέλουν να «τρομάξουν» ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, για να μην εξεγερθούν κατά των πολιτικών των κυβερνήσεών τους).



Ακολουθεί η Β’ Φάση (The Counterforce Plan). Ειδικότερα:

Ακολουθεί η απάντηση από τη Ρωσία με 300 πυρηνικές κεφαλές που μεταφέρουν αεροσκάφη ή εκτοξεύονται από στρατιωτικές βάσεις με πυραύλους μικρού βεληνεκούς, την ώρα που βομβαρδιστικά του ΝΑΤΟ απογειώνονται, ρίχνοντας 180 πυρηνικές κεφαλές σε ρωσικούς στόχους.

Μια από τις ρωσικές πυρηνικές κεφαλές πέφτει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Οι 300 ρωσικές πυρηνικές κεφαλές έχουν προκαλέσει ισοπέδωση στην Ευρώπη.

Εκτιμώμενες απώλειες: 3,4 εκατ. άνθρωποι την πρώτη ώρα.

Σειρά παίρνει η Γ’ Φάση και τελευταία (The Countervalue Plan).

Η Ευρώπη έχει καταστραφεί από τα πυρηνικά. Το ΝΑΤΟ εξαπολύει στρατηγικό πυρηνικό χτύπημα με 600 κεφαλές από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ και πυρηνικά υποβρύχια.

Την ίδια στιγμή η Ρωσία έχει εξαπολύσει πυρηνικές κεφαλές από σιλό, μηχανοκίνητες μονάδες με κινητούς εκτοξευτήρες πυραύλων και υποβρύχια και αυτή την φορά χτυπιούνται στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Κρήτη.



Εν ολίγοις η Ελλάδα που γνωρίζαμε παύει να υφίσταται.

ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και Ρωσία βομβαρδίζουν με πυρηνικά τις 30 μεγαλύτερες πόλεις και οικονομικά κέντρα της άλλης, χρησιμοποιώντας 5 με 10 πυρηνικά όπλα (ανάλογα με τον πληθυσμό) σε μια προσπάθεια να αφανίσουν ή μία την άλλη. Εκτιμώμενες απώλειες: 85 εκατομμύρια άνθρωποι σε 45 λεπτά.

Μιλάμε πλέον για κατάσταση DEFCON 1 που σημαίνει «total nuclear war» και εφαρμογή του δόγματος MAD (Mutual assured destruction) και από τις δύο πλευρές.

Εκτίμησή μας είναι πως οι νεκροί θα είναι πολύ περισσότεροι από 85 εκατομμύρια…

Μία εκτίμηση για 600 δισ. νεκρούς θα ήταν πολύ πιο ρεαλιστική ενώ με την σχεδόν βέβαιη συμμετοχή και της Κίνας θα ξεπερνούσε το ένα δισ. ανθρώπους.

Το μετέπειτα θα είναι και το πιο δύσκολο.

Οι υπόλοιποι άνθρωποι στον πλανήτη θα πρέπει να μάθουν να ζουν με την ραδιενέργεια ενώ όσο κι αν φαίνεται αστείο, χώρες της Αφρικής και της Ασίας που δεν θα έχουν υποστεί direct nuclear hits θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στα ερείπια του πλανήτη… "