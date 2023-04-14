ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΟΙ ΜΕ MRNA ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 💥

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💥 Οι πρωτεΐνες-ακίδας εισβάλλουν σε όλα τα κύρια όργανα, προκαλούν υπερεπιταχυνόμενη κυτταρική γήρανση, προκαλώντας μικρότερη διάρκεια ζωής αναφέρει Εκθεση “βόμβα”

Οι πρωτεΐνες-ακίδας που σχετίζονται με τον ιό Covid-19 και τα εμβόλια mRNA, θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιταχυνόμενη αποικοδόμηση των κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα, προκαλώντας τη βιολογική γήρανση των οργάνων πιο γρήγορα και επιφέροντας πρόωρο θάνατο.

Η τρομακτική υπόθεση διατυπώθηκε από Γάλλους ερευνητές, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πρωτεΐνες-ακίδας που προκαλούνται από λοιμώξεις Covid και τα εμβόλια mRNA, συντομεύουν τις αλληλουχίες DNA γνωστές ως τελομερή, που προστατεύουν τα άκρα των χρωμοσωμάτων, μειώνοντας έτσι το προσδόκιμο ζωής.

Σε ένα άρθρο του Αυγούστου το 2021, που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα France Soir , οι ερευνητές τόνισαν μια κινεζική μελέτη που έδειχνε ότι οι πρωτεΐνες-ακίδας βλάπτουν την ενδοθηλιακή λειτουργία στα ινδικά χοιρίδια, η οποία στη συνέχεια αναπαράχθηκε με ανθρώπινα κύτταρα.

«Η ομάδα [κινεζικής έρευνας], αναπαρήγαγε το in vitro πείραμα σε υγιή ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα: η πρωτεΐνη-ακίδας δεσμεύεται έτσι στους υποδοχείς ACE2, βλάπτοντας τα μιτοχόνδρια των κυττάρων, προκαλώντας μικροθρόμβωση και ενδοθηλίτιδα», αναφέρει μια αγγλική μετάφραση της γαλλικής εφημερίδας.

Οι Γάλλοι ερευνητές, λογικά συνέχισαν να αμφισβητούν εάν οι πρωτεΐνες ακίδας που από εγχύονται στο σώμα από τις ενέσεις mRNA, θα μπορούσαν να έχουν παρόμοια αποτελέσματα.

«Εάν αποδειχθεί ότι ο SARS-CoV2 προκαλεί επιταχυνόμενη κυτταρική γήρανση και ότι ο υπεύθυνος για αυτή τη γήρανση δεν είναι άλλος από την πρωτεΐνη ακίδα, πώς μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα εμβόλια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά, όλα βασισμένα στην ακίδα, δεν οδηγούν επίσης σε επιταχυνόμενη αποικοδόμηση των κυττάρων των εμβολιασμένων ατόμων;». ρώτησαν οι επιστήμονες.

Η εργασία, που συνυπογράφει ο βραβευμένος με Νόμπελ και ιολόγος Luc Montagnier, εμβαθύνει σε μια σειρά μελετών που δείχνουν τις επιπτώσεις των λοιμώξεων από τον Covid, στα τελομερή και πώς συνδέονται τα βραχύτερα τελομερή με την επιτάχυνση της κυτταρικής βιολογικής γήρανσης.

Το άρθρο εξηγεί επίσης πώς το οξειδωτικό στρες – που εμφανίζεται στο σώμα σε σημεία φλεγμονής – παίζει ρόλο στη βράχυνση των τελομερών και πώς τα εμβόλια Covid-19 μπορούν να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει αρνητικά τα δομικά στοιχεία DNA και RNA, γνωστά ως γουανίνες.

Ολοκληρώνοντας τη μακροσκελή μελέτη, οι ερευνητές συνόψισαν την υπόθεσή τους προειδοποιώντας κατά των θεραπειών με εμβόλια mRNA, γράφοντας:

«Πράγματι, με τη γήρανση, τα τελομερή επιδεινώνονται και επηρεάζουν την αναπαραγωγή των κυττάρων. Ο SARS-CoV2 πιστεύεται ότι προκαλεί βιολογική γήρανση ή επιτάχυνση της βιολογικής ηλικίας μέσω της αυξημένης βράχυνσης των τελομερών.

«Το ερώτημα που εύλογα μπορεί να τεθεί είναι το εξής: δεν είναι η πρωτεΐνη ακίδας ενεργή στα εμβόλια (Pfizer, Moderna, κ.λπ.) διεγείροντας/μπλοκάροντας τον υποδοχέα ACE2 που πιθανόν να αναστείλει την ευεργετική λειτουργία της προστασίας των τελομερών και, συνεπώς, να ενεργοποιήσει τη γήρανση ;”

«… Αυτός ο ιός προκαλεί αύξηση της βιολογικής ηλικίας σε άτομα που προσβάλλονται από τη νόσο, η επίδραση της οποίας πιθανώς ενισχύεται από την ένεση του εμβολίου. Με την πτώση της αποτελεσματικότητας στη μόλυνση, είναι επομένως απαραίτητο να αποφευχθεί η επιδείνωση της νόσου και γι’ αυτό η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι επιτακτική».

«Αφήνωντας τη νόσο [Covid] να προχωρήσει πέρα ​​από τις πρώτες ημέρες και χρησιμοποιώντας εμβόλια ως τη μόνη λύση, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσουμε σε μείωση της διάρκειας ζωής τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών».

«Δεδομένης της επιθυμίας να εμβολιαστούν παιδιά που δεν έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV2, η θεραπεία δεν θα πρέπει να είναι χειρότερη από τη νόσο ».

Ένας ερευνητής που δημοσιεύτηκε στη μελέτη του 2021, ο Walter M. Chesnut, συνέχισε την έρευνά του σε αυτό που ονόμασε “SPED” (Ενδοθηλιακή νόσος της πρωτεΐνης Spike), δημοσιεύοντας τα ευρήματά του στο Substack .

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο Τσέσνατ ανέφερε την τελευταία του υπόθεση: ότι «Η πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2 «Παραδίδεται» σε Όλα τα Όργανα μέσω του Ενδοθηλίου και προκαλεί Συστημικές Ανόητες Μεταφράσεις mRNA, που έχουν ως αποτέλεσμα Υπερεπιταχυνόμενη Γήρανση».

Πιστεύω ότι το ΣΤΑΔΙΟ I του Συνδρόμου Spike Protein Progeria (SPPS) είναι .......

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