La Lógica de Jacob Rothschild

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.



Había una vez un psicópata, miembro de una familia criminal y trillonaria, que se preguntaba, muy cómodo desde su castillo Waddesdon Manor: ¿Qué es mejor, que la gente salga de la pobreza o solucionar el mito antropogénico del cambio climático a costa de esa gente?



Esta entrevista entre Jacob y su hija Hannah (ambos de la Orden del Imperio Británico y el Yad Hanadiv) se dio, si mal no recuerdo, en septiembre del 2020.



Nota: El Barón habla de 2 mil millones de chinos. Se da por supuesto que toma al menos un siglo de vida o más, ya que la población china está en más o menos unos 1,450 millones.