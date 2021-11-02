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La Lógica de Jacob Rothschild
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23 views • November 02, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Había una vez un psicópata, miembro de una familia criminal y trillonaria, que se preguntaba, muy cómodo desde su castillo Waddesdon Manor: ¿Qué es mejor, que la gente salga de la pobreza o solucionar el mito antropogénico del cambio climático a costa de esa gente?
Esta entrevista entre Jacob y su hija Hannah (ambos de la Orden del Imperio Británico y el Yad Hanadiv) se dio, si mal no recuerdo, en septiembre del 2020.
Nota: El Barón habla de 2 mil millones de chinos. Se da por supuesto que toma al menos un siglo de vida o más, ya que la población china está en más o menos unos 1,450 millones.
Había una vez un psicópata, miembro de una familia criminal y trillonaria, que se preguntaba, muy cómodo desde su castillo Waddesdon Manor: ¿Qué es mejor, que la gente salga de la pobreza o solucionar el mito antropogénico del cambio climático a costa de esa gente?
Esta entrevista entre Jacob y su hija Hannah (ambos de la Orden del Imperio Británico y el Yad Hanadiv) se dio, si mal no recuerdo, en septiembre del 2020.
Nota: El Barón habla de 2 mil millones de chinos. Se da por supuesto que toma al menos un siglo de vida o más, ya que la población china está en más o menos unos 1,450 millones.
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