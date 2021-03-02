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Los Venusianos
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21 views • March 02, 2021
Video originalmente subido 29 Sep, 2020.
Detectan fósfano en la atmósfera de Venus. El fósfano es un gas esencial para la vida en nuestro planeta, y a pesar de que ya fue detectado y confirmado en la atmósfera de Venus, los científicos del continuar negando la posibilidad de vida en este planeta.
Aprovecho para colgar los links hablados en el video:
Informe Planetario aquí:
https://www.revelacionhumana.info
Quiérete mucho⭐️
Ámate mucho⭐️
Detectan fósfano en la atmósfera de Venus. El fósfano es un gas esencial para la vida en nuestro planeta, y a pesar de que ya fue detectado y confirmado en la atmósfera de Venus, los científicos del continuar negando la posibilidad de vida en este planeta.
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