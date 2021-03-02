Los Venusianos

Video originalmente subido 29 Sep, 2020.Detectan fósfano en la atmósfera de Venus. El fósfano es un gas esencial para la vida en nuestro planeta, y a pesar de que ya fue detectado y confirmado en la atmósfera de Venus, los científicos del continuar negando la posibilidad de vida en este planeta.Aprovecho para colgar los links hablados en el video:Informe Planetario aquí:Quiérete mucho⭐️Ámate mucho⭐️