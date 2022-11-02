Le "plan d'immigration" du trudeauiste Sean Fraser, le 1er novembre 2022

Le 1er novembre 2022, le ministre de l'Immigration trudeauiste Sean Fraser a annoncé des cibles records pour la venue d'immigrants, de 2023 à 2025, après avoir brisé les records, en 2020, 2021 et maintenant, 2022.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4562





Il s'agit donc d'une vertigineuse montée de l'immigration, an moment où le Canada fait face à des problèmes systémiques majeurs.





On parle d'une hausse soutenue de l'inflation, aux alentours de 7% par mois, des hausses de prix... partout, incluant pour le logement, le transport et l'épicerie. D'ailleurs, c'est devenu difficile de se loger à un prix raisonnable. Et ça, c'est si on trouve un logement, tout court.





Et à ce moment où tant de Canadiens peinent à trouver un emploi qui les paie assez pour se soutenir et sont forcés, trop souvent, d'en occuper plus d'un, le Clan Trudeau décide, sans consulter les Canadiens, d'augmenter de manière importante le nombre d'immigrants.





Évidemment que ça indispose un grand nombre de Canadiens qui y voient une gestion cavalière de l'immigration. Les trudeauistes vont continuer d'endetter les Canadiens pour financer cet immense complexe immigrationniste. C'est de l'argent qui n'ira pas aux Canadiens dans le besoin et juste là, c'est un enjeu de société qui est volontairement occulté par le pouvoir rouge de #MustGo, à Ottawa.





Au fond, pour accueillir des immigrants comme il se doit, il faudrait en avoir les moyens ce qui n'est absolument pas le cas, en ce moment.





Dans ma vidéo, j'explique que l'argumentaire du manque de main d'oeuvre est largement surfait pour ouvrir les portes de l'immigration encore plus grandes, d'abord pour avantager le patronat.





Que ce soit de l'immigration ou de l'immigration économique, ça reste de l'immigration et il n'y a pas que les immigrés pour lesquels il y a des fonds à prévoir mais aussi les communautés destinées à les accueillir.





Le fil twitter de Sean Fraser montre également un rapprochement malaisant avec diverses organisations, dont "Talent Beyond Boundaries (TBB)".





https://twitter.com/SeanFraserMP





https://www.talentbeyondboundaries.org/funders-partners





https://twitter.com/TBBforTalent





Rappelons que parmi les grands donateurs de l'organisation américaine TBB, on retrouve:





- Open Society Foundations, de George Soros

- The Rockefeller Foundation

- Le gouvernement du Canada





Alors oui, il y a de votre argent public qui va se mélanger avec des fonds de Soros et des Rockefeller, les grands architectes et bénéficiaires de la médecine allopathique assurée, en Occident. Et là, le TBB se trouverait à bénéficier du statut de partenaire du plan d'immigration de Sean Fraser? C'est quoi ça, exactement?





https://twitter.com/SeanFraserMP/status/1586042957752406016





Il va falloir qu'on aille au fond de ce rapprochement qui unit des financiers aux poches apparemment infiniment profondes, derrière ce nouveau plan d'immigration trudeauiste.





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Réponse: Claude





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