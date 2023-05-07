Entrevista 7-5-23 ContraParte Bolivia: La plandemia, ¿realmente ha concluido?

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ContraParte Bolivia - Programa de Análisis Político
También se transmite por redes sociales de Facebook que está con el nombre del programa. También se utilizará la plataforma StreamYard ( con imágenes y audio).
Entrevista del 7 de mayo del 2023
Manipulación gubernamental/política, jurídica, médica/científica y social. La plandemia, ¿realmente ha concluido? Análisis de situación y propuestas de acción y solución. En términos generales, las actuales y cotidianas acciones implementadas por nuestros activistas profesionales anti agendas globalistas y anti poderes supra nacionales son necesarias pero para nada suficientes. Se debe dejar de atender superficialmente esta problemática plandémica. De manera inteligente, genuina, verdaderamente comprometida y valiente se debe ir a la raíz del problema.