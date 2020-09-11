ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

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Μείνετε μακρυά από τους μάρτυρες του ιεχωβά. Είναι δαιμονική πλάνη. Μην τους επιτρέπεται να σας επηρεάσουν με την ψεύτικη και αλλοιωμένη "Βίβλο" που τάχα επικαλούνται. Αν δεν γνωρίζετε επακριβώς την Αγία Γραφή, είναι επικίνδυνο να εμπλακείτε σε θεολογική συζήτηση μαζί τους.
Οι αδερφοί μας που έπεσαν στην πλάνη αυτή χρειάζονται τη βοήθεια των Ορθόδοξων Χριστιανών. Ένας ενημερωμένος Χριστιανός Ορθόδοξος πάντοτε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος είναι σε θέση να τους βοηθήσει και να τους οδηγήσει στην Αλήθεια του γνήσιας και μοναδικής Αγίας Γραφής και των Ιερών Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)