© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
24.09.2021. Мы устраним душу лекарствами… потому, что Му-Му плохо себя вел (Выпуск № 219 часть I (2)).
Follow
2
Share
Report
6208 views • September 23, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 “Отдайте тело нашего ребёнка!” Родители добиваются права похоронить дочку. https://www.youtube.com/watch?v=lLT5M9dmbZ8.
06:31 Игорь Друзь. Как подростка разобрали на органы. http://protivkart.com/main/18498-igor%20druz.%20kak%20podrostka%20razobrali%20na%20organy.html.
08:22 ЭВАКУАЦИЯ в карантинные лагеря из Омска уже скоро!? https://www.youtube.com/shorts/wZp1rJGfAK4.
09:29 ЭВАКУАЦИЯ детей прямо из детского сада в карантин. https://youtube.com/shorts/4Yenl-4MGA8?feature=share.
10:08 Задача системы подавить любую гражданскую активность. https://www.youtube.com/watch?v=u6vnbc609w0.
16:41 Абу-Даби будет использовать фейс-сканеры обнаружения коронавирусных инфекций. https://www.youtube.com/watch?v=q2ePD4h-L40.
20:03 Пять нарядов полиции против одной девушки. https://www.youtube.com/watch?v=NfdjGHMAGrQ.
31:01 Италия. «Коро2нА». Отличная новость - мы смогли частично отстоять нормальную школу. https://www.youtube.com/watch?v=Y45h6f6j1l0.
47:55 Им хаос необходим. Протопресвитер Андрей Алешин. https://www.youtube.com/watch?v=W1K8oddH404.
01:03:04 Письмо слушателя. ЗАКОНЫ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ.
01:10:41 После введения ковид паспортов пустой магазин, в разгар дня, в ТЦ Акрополис г. Клайпед. Литва. https://www.youtube.com/shorts/9AMX0ngOkiI.
01:12:44 ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ￼￼￼ОБРАЩЕНИЕ ОТ КООРДИНАТОРА СПМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИКОЛАЯ БЕКИНА. https://m.vk.com/wall-167504204_7280.
01:15:35 Что такое "мшелоимство" и причём здесь мыши ? Игумен Лука (Степанов. https://www.youtube.com/watch?v=iGLj7egMMG0.
01:28:55 Письмо слушателя. Если заложило нос.
Сегодня мы напомним о том, человек обретает душу во время зачатия. Увидим, как именно собираются проводить эвакуацию детей, также поговорим о полицейском беспределе. Посмотрим новости мира. Послушаем интервью с протопресвитером Андреем Алешиным. Узнаем о Соборе православных мирян, который прошел в 19 сентября в Нижнем Новгороде. Также поговорим о таком грехе как мшелоимство.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 “Отдайте тело нашего ребёнка!” Родители добиваются права похоронить дочку. https://www.youtube.com/watch?v=lLT5M9dmbZ8.
06:31 Игорь Друзь. Как подростка разобрали на органы. http://protivkart.com/main/18498-igor%20druz.%20kak%20podrostka%20razobrali%20na%20organy.html.
08:22 ЭВАКУАЦИЯ в карантинные лагеря из Омска уже скоро!? https://www.youtube.com/shorts/wZp1rJGfAK4.
09:29 ЭВАКУАЦИЯ детей прямо из детского сада в карантин. https://youtube.com/shorts/4Yenl-4MGA8?feature=share.
10:08 Задача системы подавить любую гражданскую активность. https://www.youtube.com/watch?v=u6vnbc609w0.
16:41 Абу-Даби будет использовать фейс-сканеры обнаружения коронавирусных инфекций. https://www.youtube.com/watch?v=q2ePD4h-L40.
20:03 Пять нарядов полиции против одной девушки. https://www.youtube.com/watch?v=NfdjGHMAGrQ.
31:01 Италия. «Коро2нА». Отличная новость - мы смогли частично отстоять нормальную школу. https://www.youtube.com/watch?v=Y45h6f6j1l0.
47:55 Им хаос необходим. Протопресвитер Андрей Алешин. https://www.youtube.com/watch?v=W1K8oddH404.
01:03:04 Письмо слушателя. ЗАКОНЫ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ.
01:10:41 После введения ковид паспортов пустой магазин, в разгар дня, в ТЦ Акрополис г. Клайпед. Литва. https://www.youtube.com/shorts/9AMX0ngOkiI.
01:12:44 ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ￼￼￼ОБРАЩЕНИЕ ОТ КООРДИНАТОРА СПМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИКОЛАЯ БЕКИНА. https://m.vk.com/wall-167504204_7280.
01:15:35 Что такое "мшелоимство" и причём здесь мыши ? Игумен Лука (Степанов. https://www.youtube.com/watch?v=iGLj7egMMG0.
01:28:55 Письмо слушателя. Если заложило нос.
Сегодня мы напомним о том, человек обретает душу во время зачатия. Увидим, как именно собираются проводить эвакуацию детей, также поговорим о полицейском беспределе. Посмотрим новости мира. Послушаем интервью с протопресвитером Андреем Алешиным. Узнаем о Соборе православных мирян, который прошел в 19 сентября в Нижнем Новгороде. Также поговорим о таком грехе как мшелоимство.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.