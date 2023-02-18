Öppen talan till Regeringen, Statsministern och Allmänheten - Amira och William Thorson

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Amira och William Thorson som förlorade sina barn till staten
Vi framför en öppen talan till nya regeringen, nya statsministern, allmänheten, vänner och andra.
Vår talan innehållet tankar och påminnelser i frågor och ämnen som är viktiga för alla människor (tro, utbildning, barns och vuxnas rättigheter,) och vi berättar om den orättvisa som våra barn befinner sig i och utkräver respektfullt regeringens hjälp med ett par saker.
Vi är tacksamma för sakliga och respektfulla kommentarer i ett vårdat språk, och vi är tacksamma till er som delar vår talan med människor i regeringen, vänner och andra.
Må frid vara med er alla.
Länk till utbildning och undervisning: https://youtu.be/LUcvUszGKdU
Länken till källan:
https://youtu.be/K8Oigrj1GMg