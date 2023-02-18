Öppen talan till Regeringen, Statsministern och Allmänheten - Amira och William Thorson

Amira och William Thorson som förlorade sina barn till staten

Vi framför en öppen talan till nya regeringen, nya statsministern, allmänheten, vänner och andra.

Vår talan innehållet tankar och påminnelser i frågor och ämnen som är viktiga för alla människor (tro, utbildning, barns och vuxnas rättigheter,) och vi berättar om den orättvisa som våra barn befinner sig i och utkräver respektfullt regeringens hjälp med ett par saker.

Vi är tacksamma för sakliga och respektfulla kommentarer i ett vårdat språk, och vi är tacksamma till er som delar vår talan med människor i regeringen, vänner och andra.

Må frid vara med er alla.

Länk till utbildning och undervisning: https://youtu.be/LUcvUszGKdU





Länken till källan:

https://youtu.be/K8Oigrj1GMg