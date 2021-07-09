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Live world 🌍 cams reveal odd things with the sun and are those planets from Nibiru system!? U see descide
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279 views • July 09, 2021
THIS VIDEO IS CAPTURED BY LIVE WORLD 🌎 CAMS IN DIFFERENT DATES STAGES. IT IS SPLICED TOGETHER ONLY NO FILTERS NO EFFECTS NO PROGRAMES TO EDIT ANYTHING ! ONLY FREE ROYALTY MUSIC FREE TO USE FROM YOUTUBE FREE ROYALTIES MUSIC 🎵 IS USED ON PAID VIDEOS ONLY WITH ALL RESPECTS AND UNDER FARE SHARE FOR EDIFYING EDUCATIONIONAL FAITH SPIRITUAL AWAKENING PURPOSE ONLY.
NOTHING SHOWN HERE IS FOR FEAR MONGERING OR LIES FOR THE PUBLIC ! IT IS AS CAPRURED BY MY NAKED EYE AND LIVE CAMS! SOME MIGHT BE LENZ FLARES BUT I THINK I WILL AGREE NOT ALL IS ! SO YOU SEE YOU DESCIDE.
The super shamayim series offers longer and more amazing coverage of strange heavens skies the Shamayim . I set a price after asking GOD ALMIGHTY WHAT MAY I CHARGE IN THY WILL ?
I CHECKED NR 8 88 7 77 4 44 3 33 THEN 2 50 NO BUT THE TIME ON MY TV WAS SHOWING 2 25 SÅ THE OTHER NUMBERS IN STRONGS CONCEDANCE DID NOT GIVE ME A RIGHT OF PATH ! BUT 2,25 SAID IN STRONGS TRUTH SPOKEN AMEN ! SO I FELT OK $2,99 IS closest but as I looked up 399 in strongs concordance I saw offered up to God
So I thought ok FOR THESE VIDEOS TO HELP ME OUT AND Am UNEMPLOYED AND TO HELP OTHERS AS I PROMISSED ALMIGHTY GOD into any way possible in this cruel world ... SO PLS BROTHERS SISTERS DO HELP ME AND THANK U FOR YOUR KINDNESS UNDERSTANDING. BLESS U IN ADVANCE. I NEVER WANTED TO TAKE ANY PAY U UNDERSTAND BUT I HAVE BEEN UNEMPLOYED SINCE 2010 MOSTLY AND I WISH I COULD HELP OTHER PEOPLE CHILDRENS IN NEED AMEN. I WILL PROMISS TO PROOVE THIS ON THIS CHANNEL SO HELP ME GOD 🙏 AMEN .
SO FO NOT BE AFFRAID TO PAY A LITTLE FEE TO HELP NOT ONLY THE GROWTH OF THIS CHANNEL BUT HELPING OTHERS THROUGH THE PROCESS LIKE AN END TIMES WATCHMAN MINISTRIES AWAKENING AND HELP THE NEEDY CHANNEL GOD ALMIGHTY BLESS US ALL IN OUR HEARTS UNDERSTANINGS KINDNESS LOVE THROUGH HIS WILL HALALUYAH AMN.
[email protected]
Brother Byahn Rocoel
NOTHING SHOWN HERE IS FOR FEAR MONGERING OR LIES FOR THE PUBLIC ! IT IS AS CAPRURED BY MY NAKED EYE AND LIVE CAMS! SOME MIGHT BE LENZ FLARES BUT I THINK I WILL AGREE NOT ALL IS ! SO YOU SEE YOU DESCIDE.
The super shamayim series offers longer and more amazing coverage of strange heavens skies the Shamayim . I set a price after asking GOD ALMIGHTY WHAT MAY I CHARGE IN THY WILL ?
I CHECKED NR 8 88 7 77 4 44 3 33 THEN 2 50 NO BUT THE TIME ON MY TV WAS SHOWING 2 25 SÅ THE OTHER NUMBERS IN STRONGS CONCEDANCE DID NOT GIVE ME A RIGHT OF PATH ! BUT 2,25 SAID IN STRONGS TRUTH SPOKEN AMEN ! SO I FELT OK $2,99 IS closest but as I looked up 399 in strongs concordance I saw offered up to God
So I thought ok FOR THESE VIDEOS TO HELP ME OUT AND Am UNEMPLOYED AND TO HELP OTHERS AS I PROMISSED ALMIGHTY GOD into any way possible in this cruel world ... SO PLS BROTHERS SISTERS DO HELP ME AND THANK U FOR YOUR KINDNESS UNDERSTANDING. BLESS U IN ADVANCE. I NEVER WANTED TO TAKE ANY PAY U UNDERSTAND BUT I HAVE BEEN UNEMPLOYED SINCE 2010 MOSTLY AND I WISH I COULD HELP OTHER PEOPLE CHILDRENS IN NEED AMEN. I WILL PROMISS TO PROOVE THIS ON THIS CHANNEL SO HELP ME GOD 🙏 AMEN .
SO FO NOT BE AFFRAID TO PAY A LITTLE FEE TO HELP NOT ONLY THE GROWTH OF THIS CHANNEL BUT HELPING OTHERS THROUGH THE PROCESS LIKE AN END TIMES WATCHMAN MINISTRIES AWAKENING AND HELP THE NEEDY CHANNEL GOD ALMIGHTY BLESS US ALL IN OUR HEARTS UNDERSTANINGS KINDNESS LOVE THROUGH HIS WILL HALALUYAH AMN.
[email protected]
Brother Byahn Rocoel
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