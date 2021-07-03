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"Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ" ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ… ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ…
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1 view • July 03, 2021
"Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ" ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ… ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ… https://ugetube.com/watch/33MTJuryVWdo9eF , https://rumble.com/vjcws1--...html .
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΒΟΡΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ" ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666... ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΒΟΡΩΝ ΒΡΙΚΟΛΑΚΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΕΝΩ "Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΥΦΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΗ ΠΛΕΟΝ ΑΦΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ... ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ…. ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝΤΑΙ…
ΥΓ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΤΗΣ… ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΕΣΤΩ ΝΑ ΥΨΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ…
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ:
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
"ΔΟΚΤΩΡ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ": ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 Ή 30 ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ 15ΧΡΟΝΑ! ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! https://ugetube.com/watch/qEkoqHUxfN7IusA , https://rumble.com/vjam5l-32407977.html . https://www.brighteon.com/2724f661-5b37-46be-94d0-5ab63df5fbca .
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΒΟΡΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ" ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666... ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΒΟΡΩΝ ΒΡΙΚΟΛΑΚΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΕΝΩ "Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΥΦΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΗ ΠΛΕΟΝ ΑΦΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ... ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ…. ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝΤΑΙ…
ΥΓ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΤΗΣ… ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΕΣΤΩ ΝΑ ΥΨΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ…
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ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
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