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Le Pr. PERRONNE dénonce « les magouilles et les attaques dégueulasses contre Raoult »
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4 views • July 02, 2020
Import 2 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=D8hvDKHIxKw
Chaîne YT L'invité : https://www.youtube.com/channel/UCtyZ1cGRbRnTGKok6RU9CwA
Tous les jours, à 18h50 (heure de Paris), Patrick Simonin reçoit les personnalités qui font l'actualité sur TV5MONDE.
Retrouvez toutes les émissions sur http://www.tv5monde.com/linvite
L'Invité est sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/LInvite-166784776680731/
Twitter : https://twitter.com/PatrickSimonin
L'Invité sur TV5MONDE, c'est tous les jours :
France / Belgique / Suisse : 18H50 heure de Paris.
Europe : 18h30 heure de Paris.
Afrique : 17h50 heure de Dakar.
Maghreb/Orient : 20h20 heure de Beyrouth.
Asie : 08h20 heure de Bangkok
Pacifique : 12h20 heure de Tokyo.
Etats Unis : 13h45 heure de New York.
Amérique Latine: 14h45 heure de Buenos Aires.
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