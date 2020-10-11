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Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
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1314 views • October 11, 2020
Αφού τις προηγούμενες μέρες διαπιστώσαμε ότι ο ιός δεν κολλάει όταν είναι για να νικηθεί ο φασισμός και επανεγκαταστήσαμε τις δημοκρατικές αρχές στον τόπο, παρατηρούμε μια σχετική ησυχία σε ό,τι αφορά τα νεα μέτρα για τα οποία συνέχεια μιλούν. Παρ’όλ’αυτά προφανώς και δεν μπορούν να αποφύγουν τη δημόσια γελοιοποίηση κάθε μέρα που περνά.
Και αν το πάμε το θέμα βαθύτερα στο χρόνο σε ό,τι αφορά τις επιδημίες θα δούμε πως τα ίδια ονόματα επιστημόνων βρίσκονται πίσω από παρόμοιες απόπειρες τρομοκρατίας των ανθρώπων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων διασπέρνοντας και τότε fake news.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
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Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Σάλος από την δήλωση Μητσοτάκη για την ελληνική επανάσταση https://www.newsbreak.gr/ellada/131944/dilosi-mitsotaki-elliniki-epanastasi/
Πολίτης ΠΕΤΣΟΚΟΨΕ την ΕΡΤ σε ζωντανή σύνδεση: "Ο κάμεραμαν δεν φοράει μάσκα"!
https://youtu.be/vrbkkAuWIqw
Ιδού ο κάμεραμαν συνεργείου της ΕΡΤ που δεν φορούσε μάσκα! Τους πετσόκοψε πολίτης σε ζωντανή σύνδεση https://youtu.be/ilCX5-4cNCs
"Το 1ο τεστ τον έβγαλε ελαφρώς θετικό" - Για 1η φορά νεκροψία σε θύμα κορωνοϊού λόγω..!
https://youtu.be/GM-QY71S-0Q
Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to
reduce COVID-19 mortality and healthcare demand https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
Coronavirus may have infected half of UK population, experts believe https://www.standard.co.uk/news/health/coronavirus-half-uk-population-oxford-university-study-finds-a4396721.html
Bird flu pandemic 'could kill 150m' https://www.theguardian.com/world/2005/sep/30/birdflu.jamessturcke
Swine flu: early findings about pandemic potential reported in new study https://www.imperial.ac.uk/news/66374/swine-early-findings-about-pandemic-potential/
Swine flu less lethal than feared http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/8406723.stm
Σαρηγιάννης-κορονοϊός: Χωρίς μέτρα 2.000 κρούσματα την ημέρα τον Δεκέμβριο! https://www.sofokleousin.gr/sarigiannis-koronoios-xoris-metra-2000-krousmata-tin-imera-ton-de
A son moves his chair next to his mother to comfort her at the funeral of her late husband, a member of staff says they’ve “been told” and asked to separate. https://twitter.com/darrengrimes_/status/1313112496316837888
Τραγωδία με νεκρό 9χρονο παιδί στην Αχαΐα – Ξεψύχησε στο σχολείο https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/6711215/tragodia-me-nekro-9chrono-paidi-stin-acha-a-xepsychise-sto-scholeio
ΕΙΝΑΠ: Γιατροί «αδειάζουν» την Παγώνη - «Στα κανάλια εκφράζει την κυβέρνηση, όχι τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ» http://www.topontiki.gr/article/409219/einap-giatroi-adeiazoyn-tin-pagoni-sta-kanalia-ekfrazei-tin-kyvernisi-ohi-toys
Κορωνοϊός: Αυξάνονται κατά 10% το μήνα οι Έλληνες αρνητές του εμβολίου https://www.protothema.gr/greece/article/1051847/koronoios-auxanodai-kata-10-to-mina-oi-ellines-arnites-tou-emvoliou/
Και αν το πάμε το θέμα βαθύτερα στο χρόνο σε ό,τι αφορά τις επιδημίες θα δούμε πως τα ίδια ονόματα επιστημόνων βρίσκονται πίσω από παρόμοιες απόπειρες τρομοκρατίας των ανθρώπων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων διασπέρνοντας και τότε fake news.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Σάλος από την δήλωση Μητσοτάκη για την ελληνική επανάσταση https://www.newsbreak.gr/ellada/131944/dilosi-mitsotaki-elliniki-epanastasi/
Πολίτης ΠΕΤΣΟΚΟΨΕ την ΕΡΤ σε ζωντανή σύνδεση: "Ο κάμεραμαν δεν φοράει μάσκα"!
https://youtu.be/vrbkkAuWIqw
Ιδού ο κάμεραμαν συνεργείου της ΕΡΤ που δεν φορούσε μάσκα! Τους πετσόκοψε πολίτης σε ζωντανή σύνδεση https://youtu.be/ilCX5-4cNCs
"Το 1ο τεστ τον έβγαλε ελαφρώς θετικό" - Για 1η φορά νεκροψία σε θύμα κορωνοϊού λόγω..!
https://youtu.be/GM-QY71S-0Q
Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to
reduce COVID-19 mortality and healthcare demand https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
Coronavirus may have infected half of UK population, experts believe https://www.standard.co.uk/news/health/coronavirus-half-uk-population-oxford-university-study-finds-a4396721.html
Bird flu pandemic 'could kill 150m' https://www.theguardian.com/world/2005/sep/30/birdflu.jamessturcke
Swine flu: early findings about pandemic potential reported in new study https://www.imperial.ac.uk/news/66374/swine-early-findings-about-pandemic-potential/
Swine flu less lethal than feared http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/8406723.stm
Σαρηγιάννης-κορονοϊός: Χωρίς μέτρα 2.000 κρούσματα την ημέρα τον Δεκέμβριο! https://www.sofokleousin.gr/sarigiannis-koronoios-xoris-metra-2000-krousmata-tin-imera-ton-de
A son moves his chair next to his mother to comfort her at the funeral of her late husband, a member of staff says they’ve “been told” and asked to separate. https://twitter.com/darrengrimes_/status/1313112496316837888
Τραγωδία με νεκρό 9χρονο παιδί στην Αχαΐα – Ξεψύχησε στο σχολείο https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/6711215/tragodia-me-nekro-9chrono-paidi-stin-acha-a-xepsychise-sto-scholeio
ΕΙΝΑΠ: Γιατροί «αδειάζουν» την Παγώνη - «Στα κανάλια εκφράζει την κυβέρνηση, όχι τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ» http://www.topontiki.gr/article/409219/einap-giatroi-adeiazoyn-tin-pagoni-sta-kanalia-ekfrazei-tin-kyvernisi-ohi-toys
Κορωνοϊός: Αυξάνονται κατά 10% το μήνα οι Έλληνες αρνητές του εμβολίου https://www.protothema.gr/greece/article/1051847/koronoios-auxanodai-kata-10-to-mina-oi-ellines-arnites-tou-emvoliou/
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