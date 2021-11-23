Депутат Государственной Думы Что делать до 14 декабря, чтобы спасти себя от апартеида и вивисекции, а Россию - от переворота

Boris Grinblat 139 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

220 views • November 23, 2021





Автор: Делягин Михаил Геннадьевич, Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва

Источник: Ютуб-канал Real Delyagin



Материалы в тему

· Вакцинные паспорта превращают общество в ночной КОШМАР, заставляя непривитых жить, как ИЗГНАННИКИ

· Более 20 исследований и отчётов вызывают сомнения в эффективности вакцины С0V1D и вакцинации детей

· Европейские планы создания «вакцинных паспортов» были разработаны за 20 месяцев до пандемии. Совпадение?

· Сбывается ещё одна теория заговора: Пентагон создает микрочип для обнаружения COVID

· Россия — вакцинальный концлагерь? Хватит это терпеть, пружина сжата до предела!



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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Депутат Государственной Думы: Дорогие друзья, вы расслабились, - а война, развязанная против вас и России мафией вивисекторов, только начинается. Это не про медицину, это не про общественную безопасность, - это про требование к вам самим отказаться от своего разума и стать покорными бессмысленными животными. Сколько живет буренка - помните? А теперь скажите "мууу!", а то не пустят в ипотечный "человейник" (или не выпустят).Автор: Делягин Михаил Геннадьевич, Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созываИсточник: Ютуб-канал Real Delyagin https://youtu.be/z8lBq7Vvrug Материалы в тему· Вакцинные паспорта превращают общество в ночной КОШМАР, заставляя непривитых жить, как ИЗГНАННИКИ http://medalternativa.info/entry/vaktsinnye-pasporta-koshmar/ · Более 20 исследований и отчётов вызывают сомнения в эффективности вакцины С0V1D и вакцинации детей https://medalternativa.info/entry/somneniya-v-effektivnosti-vaktsin/ · Европейские планы создания «вакцинных паспортов» были разработаны за 20 месяцев до пандемии. Совпадение? https://medalternativa.info/entry/plany-vaktsinnyh-pasportov/ · Сбывается ещё одна теория заговора: Пентагон создает микрочип для обнаружения COVID https://medalternativa.info/entry/mikrochip-dlya-covid/ · Россия — вакцинальный концлагерь? Хватит это терпеть, пружина сжата до предела! https://medalternativa.info/entry/vaktsinalnyj-kontslager/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa ⏬ Подписывайтесь на наши группы:— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo — Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info — Одноклассники https://ok.ru/medalternativa — Телеграм https://t.me/medalternativa_info— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо— Фейсбук Страница MedAlternativa.info— Brighteon, канал Boris Grinblat❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Keywords vivisection

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