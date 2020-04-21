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Mr. V (1η) - ΑΥΤΑ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΡΥΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40
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86 views • April 21, 2020
https://odysseiatv.blogspot.com
Θέμα εκπομπής : Η αλλαγή στην πορεία της Ιστορίας
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Ποια η προ του πολέμου (Β' ΠΠ) ατμόσφαιρα είτε στη περιοχή μας είτε στην
Ευρώπη ; (00:55)
2) Υπήρχαν σημάδια για το τι ερχόταν στην Ελλάδα και ποια ; Υπήρξαν και
προκλήσεις ; (05:24)
3) Πόσο συνέβαλε το ανίερο γεγονός του άνανδρου τορπιλισμού της "Έλλης" στις
15/08/1940 στη νικηφόρο προσπάθεια μετά ; Ξέραμε ποιοι ήσαν πίσω από το
τραγικό συμβάν τότε ; (06:57)
4) Υπήρξε προπαρασκευή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος για τα
επερχόμενα ; Αληθεύει πως οι αποθήκες πυρομαχικών ήσαν άδειες ; (10:30)
5) Γνώριζε η Ελληνική κυβέρνηση τις κινήσεις και ημερομηνίες που είχε ο
εχθρός για τη εισβολή ; (15:35)
6) Ποια ήταν η θέση της - τότε - Αλβανίας απέναντί μας ; Αντιστάθηκε ή
συντάχθηκε τελικώς με τον εχθρό ; (17:32)
7) Ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί μας για την φύλαξη των συνόρων τότε ; Γραμμή
Μεταξά (19:12)
8) Βοήθησαν, και σε ποιο βαθμό, οι λεγόμενοι "Σύμμαχοι" μας ; (31:23)
9) Ήταν τελικά δολοφονία ο θάνατος του Ιωάννη Μεταξά ; (36:05)
10) Έγιναν προσπάθειες ειρηνεύσεως στο μέτωπο ; (39:35)
11) Ο ρόλος του Ιωάννη Μεταξά (44:05)
12) Η αποτυχημένη απόπειρα βοήθειας των Αμερικάνων στην Ελλάδα (47:43)
13) Ο συμμοριτοπόλεμος, το ευχαριστώ των "Συμμάχων" στην Ελλάδα (49:50)
14) Η 28η Οκτωβρίου 1940 (52:48)
Θέμα εκπομπής : Η αλλαγή στην πορεία της Ιστορίας
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Ποια η προ του πολέμου (Β' ΠΠ) ατμόσφαιρα είτε στη περιοχή μας είτε στην
Ευρώπη ; (00:55)
2) Υπήρχαν σημάδια για το τι ερχόταν στην Ελλάδα και ποια ; Υπήρξαν και
προκλήσεις ; (05:24)
3) Πόσο συνέβαλε το ανίερο γεγονός του άνανδρου τορπιλισμού της "Έλλης" στις
15/08/1940 στη νικηφόρο προσπάθεια μετά ; Ξέραμε ποιοι ήσαν πίσω από το
τραγικό συμβάν τότε ; (06:57)
4) Υπήρξε προπαρασκευή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος για τα
επερχόμενα ; Αληθεύει πως οι αποθήκες πυρομαχικών ήσαν άδειες ; (10:30)
5) Γνώριζε η Ελληνική κυβέρνηση τις κινήσεις και ημερομηνίες που είχε ο
εχθρός για τη εισβολή ; (15:35)
6) Ποια ήταν η θέση της - τότε - Αλβανίας απέναντί μας ; Αντιστάθηκε ή
συντάχθηκε τελικώς με τον εχθρό ; (17:32)
7) Ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί μας για την φύλαξη των συνόρων τότε ; Γραμμή
Μεταξά (19:12)
8) Βοήθησαν, και σε ποιο βαθμό, οι λεγόμενοι "Σύμμαχοι" μας ; (31:23)
9) Ήταν τελικά δολοφονία ο θάνατος του Ιωάννη Μεταξά ; (36:05)
10) Έγιναν προσπάθειες ειρηνεύσεως στο μέτωπο ; (39:35)
11) Ο ρόλος του Ιωάννη Μεταξά (44:05)
12) Η αποτυχημένη απόπειρα βοήθειας των Αμερικάνων στην Ελλάδα (47:43)
13) Ο συμμοριτοπόλεμος, το ευχαριστώ των "Συμμάχων" στην Ελλάδα (49:50)
14) Η 28η Οκτωβρίου 1940 (52:48)
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