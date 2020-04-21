Mr. V (1η) - ΑΥΤΑ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΡΥΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40

Θέμα εκπομπής : Η αλλαγή στην πορεία της ΙστορίαςΕρωτήσεις εκπομπής :1) Ποια η προ του πολέμου (Β' ΠΠ) ατμόσφαιρα είτε στη περιοχή μας είτε στηνΕυρώπη ; (00:55)2) Υπήρχαν σημάδια για το τι ερχόταν στην Ελλάδα και ποια ; Υπήρξαν καιπροκλήσεις ; (05:24)3) Πόσο συνέβαλε το ανίερο γεγονός του άνανδρου τορπιλισμού της "Έλλης" στις15/08/1940 στη νικηφόρο προσπάθεια μετά ; Ξέραμε ποιοι ήσαν πίσω από τοτραγικό συμβάν τότε ; (06:57)4) Υπήρξε προπαρασκευή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος για ταεπερχόμενα ; Αληθεύει πως οι αποθήκες πυρομαχικών ήσαν άδειες ; (10:30)5) Γνώριζε η Ελληνική κυβέρνηση τις κινήσεις και ημερομηνίες που είχε οεχθρός για τη εισβολή ; (15:35)6) Ποια ήταν η θέση της - τότε - Αλβανίας απέναντί μας ; Αντιστάθηκε ήσυντάχθηκε τελικώς με τον εχθρό ; (17:32)7) Ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί μας για την φύλαξη των συνόρων τότε ; ΓραμμήΜεταξά (19:12)8) Βοήθησαν, και σε ποιο βαθμό, οι λεγόμενοι "Σύμμαχοι" μας ; (31:23)9) Ήταν τελικά δολοφονία ο θάνατος του Ιωάννη Μεταξά ; (36:05)10) Έγιναν προσπάθειες ειρηνεύσεως στο μέτωπο ; (39:35)11) Ο ρόλος του Ιωάννη Μεταξά (44:05)12) Η αποτυχημένη απόπειρα βοήθειας των Αμερικάνων στην Ελλάδα (47:43)13) Ο συμμοριτοπόλεμος, το ευχαριστώ των "Συμμάχων" στην Ελλάδα (49:50)14) Η 28η Οκτωβρίου 1940 (52:48)