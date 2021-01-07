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Химиотерапия вызывает метастазирование и усиление рака! Результаты исследования
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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284 views • January 07, 2021
ХИМИОТЕРАПИЯ ВЫЗЫВАЕТ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ И УСИЛЕНИЕ РАКА! Результаты нового исследования

Новое исследование, проведённое в Медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна Университета Йешива, пришло к заключению, что химиотерапия распространяет рак по всему организму, вызывая резкое повышение количества раковых клеток, циркулирующих по всему организму (включая лёгкие).
Полную статью со ссылками читайте по ссылке: https://medalternativa.info/video/himioterapiya-usilivaet-rak/

Упоминаемая в видео история в российском СМИ: "Доктор-смерть. Врач-онколог из США ставил ложные диагнозы ради выгоды": goo.gl/KRTUqG

БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ О ХИМИОТЕРАПИИ СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКАМ:

• Очень важная статья "13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии": goo.gl/wAafmC

• Статья "«Резать, травить, сжигать» – традиционные онкологические методы": goo.gl/mZCKnD (или слушайте аудиоверсию: goo.gl/ttnef9 )

• Сенсационное видео "История химиотерапии и фармацевтическая монополия" (из серила "Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения"): goo.gl/GWxjfR

• И много других статей о химиотерапии: goo.gl/WbykgF

• Много статей о химиотерапии на английском: www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/chemotherapy

• Исключение, когда химиотерапия может быть оправдана: "Выстрел снайпера вместо взрыва бомбы. ИПТ – инсулин-потенцированная терапия": goo.gl/aJuf5b

• Чтобы составить целостное представление о раке, начиная с причин несостоятельности традиционной онкологии, и заканчивая обзором эффективных альтернативных методов его лечения, читайте книгу “ДИАГНОЗ – РАК: ЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ ЖИТЬ? Альтернативный взгляд на онкологию”. Автор книги Борис Гринблат – основатель проекта МедАльтернатива.инфо, специалист по альтернативной онкологии, практикующий натуропат. Книгу можно бесплатно скачать или почитать онлайн на нашем сайте. Также бесплатно доступна аудиоверсия книги: goo.gl/Mie7qu
Бумажную книгу можно приобрести в интернет-магазине издательства, ссылка указана на сайте.

• Важная статья: "Диагноз – рак. Что делать?": goo.gl/Uxg8Cd

• Важная статья: "Комплексный подход в лечении рака": goo.gl/VUEeKq

Если вы еще не сделали этого, то рекомендуем посмотреть фильмы проекта “Правда о раке”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/

Много других материалов, раскрывающих правду о раке, онкологической индустрии, о действительно эффективных методах его лечения, а также о других болезнях, смотрите на сайте: https://medalternativa.info/

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