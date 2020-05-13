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IL SALOTTINO - "Luoghi energetici in Valcamonica" - ospite Dott. Pierluigi Mulattieri
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19 views • May 13, 2020
6° Puntata: 1 - 5 - 2020
Serie: "Luoghi energetici"
Ospite principale il Dottor Pierluigi Mulattieri che, attraverso le energie della Valcamonica e dei suoi abitanti passati, presenti (e perchè no, futuri), ci ha guidato su un cammino di comprensione di noi stessi e di come interagiamo con la Madre Terra.
Importane contributo di Franco Gaudiano sul tema, che ringraziamo per aver partecipato energeticamente alla serata:
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