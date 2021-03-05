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Джеймс Корбетт "Будущее вакцин" (Испытание новых технологий)
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168 views • March 05, 2021
Джеймс Корбетт "Будущее вакцин" (James Corbett "The Future of Vaccines")
Вакцины, которые разрабатываются для SARS-Cov-2, не похожи ни на одну вакцину, которая когда-либо использовалась на человеческой популяции раньше. "Вакцина от коронавируса" лишь по привычке называется вакциной. Она построена на новой технологии, последствия которой для всего человечества только предстоит оценить, но почему же тогда не обкатанная технология так настойчиво навязывается всему миру?
Источник: https://www.corbettreport.com/futurevaccines/
Если Гейтсы, Фаучи и представители международного медицинского истеблишмента добьются своего, жизнь не вернется в нормальное русло, пока вся планета не будет вакцинирована против SARS-CoV-2. Однако многие еще не понимают, что вакцины, которые разрабатываются для SARS-Cov-2, не похожи ни на какие вакцины, которые когда-либо применялись на людях раньше. И, какими бы радикально разными ни казались эти вакцины, они представляют собой только самое начало полной трансформации вакцинной технологии, которая в настоящее время происходит в исследовательских лабораториях по всей планете. Это исследование «Будущее вакцин».
Вакцины, которые разрабатываются для SARS-Cov-2, не похожи ни на одну вакцину, которая когда-либо использовалась на человеческой популяции раньше. "Вакцина от коронавируса" лишь по привычке называется вакциной. Она построена на новой технологии, последствия которой для всего человечества только предстоит оценить, но почему же тогда не обкатанная технология так настойчиво навязывается всему миру?
Источник: https://www.corbettreport.com/futurevaccines/
Если Гейтсы, Фаучи и представители международного медицинского истеблишмента добьются своего, жизнь не вернется в нормальное русло, пока вся планета не будет вакцинирована против SARS-CoV-2. Однако многие еще не понимают, что вакцины, которые разрабатываются для SARS-Cov-2, не похожи ни на какие вакцины, которые когда-либо применялись на людях раньше. И, какими бы радикально разными ни казались эти вакцины, они представляют собой только самое начало полной трансформации вакцинной технологии, которая в настоящее время происходит в исследовательских лабораториях по всей планете. Это исследование «Будущее вакцин».
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