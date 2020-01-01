Video 2/12 - Royalty e Profitti dei Produttori di Vaccini

Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin



Le domande vertono principalmente sulla vendita e l'acquisizione di diritti intellettuali e royalty.



00:05:40 Finanziamenti di Voices for Vaccines da parte di aziende farmaceutiche.

00:18:37 Finanziamenti di GSK per la Task Force per la salute globale.

00:23:17 Vaccini sviluppati dal dr. Plotkin

00:24:10 Milioni di dollari per il vaccino contro la varicella

00:29:38 Milioni di dollari per la vendita del vaccino contro la rosolia.

00:32:10 Milioni di dollari per la vendita del vaccino contro il rotavirus.

00:39:12 Sei milioni di dollari sono tanti.

00:43:37 Coalizione per l’immunizzazione.