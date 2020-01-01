© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Video 2/12 - Royalty e Profitti dei Produttori di Vaccini
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
1 view • January 01, 2020
Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Le domande vertono principalmente sulla vendita e l'acquisizione di diritti intellettuali e royalty.
00:05:40 Finanziamenti di Voices for Vaccines da parte di aziende farmaceutiche.
00:18:37 Finanziamenti di GSK per la Task Force per la salute globale.
00:23:17 Vaccini sviluppati dal dr. Plotkin
00:24:10 Milioni di dollari per il vaccino contro la varicella
00:29:38 Milioni di dollari per la vendita del vaccino contro la rosolia.
00:32:10 Milioni di dollari per la vendita del vaccino contro il rotavirus.
00:39:12 Sei milioni di dollari sono tanti.
00:43:37 Coalizione per l’immunizzazione.
Le domande vertono principalmente sulla vendita e l'acquisizione di diritti intellettuali e royalty.
00:05:40 Finanziamenti di Voices for Vaccines da parte di aziende farmaceutiche.
00:18:37 Finanziamenti di GSK per la Task Force per la salute globale.
00:23:17 Vaccini sviluppati dal dr. Plotkin
00:24:10 Milioni di dollari per il vaccino contro la varicella
00:29:38 Milioni di dollari per la vendita del vaccino contro la rosolia.
00:32:10 Milioni di dollari per la vendita del vaccino contro il rotavirus.
00:39:12 Sei milioni di dollari sono tanti.
00:43:37 Coalizione per l’immunizzazione.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.