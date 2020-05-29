π. Βασίλειος Βολουδάκης: Όσα ζούμε σήμερα αποτελούν σχέδιο ...

Αποκαλυπτική συνέντευξη του π. Βασιλείου Βολουδάκη στην διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή “Ανεξάρτητος Παρατηρητής” του δημοσιογράφου Μάκη Βραχιολίδη.

Ο πατήρ Βασίλειος αποκαλύπτει πως όσα ζούμε σήμερα αποτελούν σχέδιο του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας το οποίο εκπονήθηκε το έτος 2012 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του το έτος 2013. Στο σχέδιο αυτό περιγράφονται επακριβώς όσα συμβαίνουν σήμερα! Δεν είναι τυχαίο, πρόκειται για εφαρμογή σχεδίου -λέει ο πατήρ Βασίλειος- και επισημαίνει ότι στο σχέδιο αυτό αναφέρεται και το “κλείσιμο στα σπίτια” των ηλικιωμένων αλλά και των νέων οι οποίοι θα παρακολουθούν μαθήματα μέσω διαδικτύου (Skype). Δηλαδή, αυτό ακριβώς που συμβαίνει σήμερα!!! Ο πατήρ Βασίλειος προτρέπει, όποιον το επιθυμεί, να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας, πριν το “κατεβάσουν”. Το σχέδιο αυτό, είπε, στηρίζεται στη φοβία του νεο-Έλληνα. Μετά τα μνημόνια, δεν υπάρχει κράτος και κυβέρνηση, υπηρετούμε εντολές τρίτων. Αναφέρεται επίσης στις αντισυνταγματικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (και στα πρόστιμα) και λέει ότι όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ... τού “τα έδωσαν έτοιμα”. Επίσης, ότι έγινε αποδεκτό να μπεί η Χώρα στο “πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης” [μόλις δύο (2) ημέρες αφ΄ότου ο πρωθυπουργός αποφάσισε το κλείσιμο των Εκκλησιών], κάτι που προσπαθούσαν να πετύχουν -πολύ καιρό- οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί Σαμαράς και Τσίπρας και δεν το κατόρθωσαν!