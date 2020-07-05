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Sê Forte, Corajoso (Josué 1:9) --- (inscreva-se e compartilhe)
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6 views • July 05, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=sAQHVd55CY4
"Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares"
(Josué 1:9)
Se Forte, Corajoso
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Todo o teu medo, leva a Jesus
E deixa o pranto, Ele enxugar
Pois Ele conhece tua dor
E Ele sabe o que vai no coração
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Nas mãos de Cristo sempre estarás
E certamente vitória terás
Eu sei que Ele te dará...
Seu poder Seu amor e, livre serás, (livre serás)
Oh! Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz (Sua luz) te iluminará
Sê forte, corajoso;
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Sê forte, sê forte, (sê forte), sê forte, (sê forte)
Sê forte, sê forte, sê forte, forte, sê forte (sê forte)
Sê forte, sê forte
"Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares"
(Josué 1:9)
Se Forte, Corajoso
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Todo o teu medo, leva a Jesus
E deixa o pranto, Ele enxugar
Pois Ele conhece tua dor
E Ele sabe o que vai no coração
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Nas mãos de Cristo sempre estarás
E certamente vitória terás
Eu sei que Ele te dará...
Seu poder Seu amor e, livre serás, (livre serás)
Oh! Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes
Pois Jesus irá na frente e Sua luz (Sua luz) te iluminará
Sê forte, corajoso;
Pois Aquele que entre nós está, a coragem te dará
Sê forte, sê forte, (sê forte), sê forte, (sê forte)
Sê forte, sê forte, sê forte, forte, sê forte (sê forte)
Sê forte, sê forte
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