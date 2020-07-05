Sê Forte, Corajoso (Josué 1:9) --- (inscreva-se e compartilhe)

"Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares"(Josué 1:9)Se Forte, CorajosoSê forte, corajoso; não temas nem desanimesPois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminaráSê forte, corajoso; não temas nem desanimesPois Aquele que entre nós está, a coragem te daráTodo o teu medo, leva a JesusE deixa o pranto, Ele enxugarPois Ele conhece tua dorE Ele sabe o que vai no coraçãoSê forte, corajoso; não temas nem desanimesPois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminaráSê forte, corajoso; não temas nem desanimesPois Aquele que entre nós está, a coragem te daráSê forte, corajoso; não temas nem desanimesPois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminaráSê forte, corajoso; não temas nem desanimesPois Aquele que entre nós está, a coragem te daráNas mãos de Cristo sempre estarásE certamente vitória terásEu sei que Ele te dará...Seu poder Seu amor e, livre serás, (livre serás)Oh! Sê forte, corajoso; não temas nem desanimesPois Jesus irá na frente e Sua luz (Sua luz) te iluminaráSê forte, corajoso;Pois Aquele que entre nós está, a coragem te daráSê forte, sê forte, (sê forte), sê forte, (sê forte)Sê forte, sê forte, sê forte, forte, sê forte (sê forte)Sê forte, sê forte