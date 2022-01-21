133- Alois Irlmaier: "sehe einen Halbmond, der alles verschlingen will"

... und es ist NICHT Russland-Ukraine oder NATO !!!

Dieses Kriegs-Theater in den Medien ist alles Schein,

alles gelogen.

Der wirkliche Gegner wird nicht benannt,

damit dieser die Falle nicht bemerkt,

in der er sich befindet.

Er wurde zuerst hereingelassen

und königlich hofiert,

um ihn glauben zu lassen,

der Westen wäre leicht zu übernehmen.

- Bis sie die Arena schließen ...



Video von Frühjahr 2021