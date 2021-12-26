Смартфон возможно читает мысли؟ Технологии из иного мира (информация блогера из США)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
"Смартфон возможно мысли? Технологии из иного мира (информация блогера из США)". Ссылки по теме: «О возможностях управления человеком через чип, биометрическую лазерную изотопную татуировку — «начертание» Антихриста» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/o-vozmozhnostyah-upravleniya-cherez-chip-izotopnuyu-tatuirovku-nachertanie
«Тайна Марии «Магдалины», или кто управляет сознанием землян» — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-1999-2006/tajna-marii-magdaliny,-ili-kto-upravlyaet-soznaniem-zemlyan
«Мобильные устройства, Айфоны, Айпады (iPhone, iPad) — элементы контроля и будущие «иконы» поклонения Антихристу!» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/iphone-ipad-elementy-kontrolya-i-ikony-pokloneniya-antihristu
Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.
«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). https://youtu.be/TUGEO13dfp0
Что содержат «вакцины» и как это влияет на человека https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii — тут было описано.