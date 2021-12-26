Смартфон возможно читает мысли؟ Технологии из иного мира (информация блогера из США)

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Смартфон возможно мысли? Технологии из иного мира (информация блогера из США)". Ссылки по теме: «О возможностях управления человеком через чип, биометрическую лазерную изотопную татуировку — «начертание» Антихриста» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/o-vozmozhnostyah-upravleniya-cherez-chip-izotopnuyu-tatuirovku-nachertanie

«Тайна Марии «Магдалины», или кто управляет сознанием землян» — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-1999-2006/tajna-marii-magdaliny,-ili-kto-upravlyaet-soznaniem-zemlyan

«Мобильные устройства, Айфоны, Айпады (iPhone, iPad) — элементы контроля и будущие «иконы» поклонения Антихристу!» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/iphone-ipad-elementy-kontrolya-i-ikony-pokloneniya-antihristu

Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). https://youtu.be/TUGEO13dfp0

Что содержат «вакцины» и как это влияет на человека https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii — тут было описано.