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Откровение о вакцинации
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906 views • July 12, 2021
Профессор теологии Пьер Жильбер еще в 1995 году приоткрыл планы о массовой вакцинации. Каковы же истинные цели?
Источник: https://vk.com/melkumovamk
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Источник: https://vk.com/melkumovamk
Материалы в тему:
· Новые нормы: “Тайное моральное совершенствование” для “коронавирусных дезертиров” https://medalternativa.info/entry/novye-normy-dlya-dezertirov/
· Антиутопия «Великая перезагрузка»: «Ничем не владей и будь счастлив», будучи человеком в 2030 https://medalternativa.info/entry/antiutopiya-velikaya-perezagruzka/
· Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/
· Анализ статистики по коронавирусу показал, что «мир обманули» https://medalternativa.info/entry/koronavirusu-mir-obmanuli/
· Принудительная Вакцинация в Массачусетсе в XIX веке https://medalternativa.info/entry/prinuditelnaya-vaktsinatsiya
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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